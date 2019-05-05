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Kaput açık halde trafiğe çıkan taksiciye para cezası

Atatürk Havalimanı yolunda taksiyle kaputu açık bir şekilde ilerleyerek sürücüleri hayrete düşüren taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan taksiciye bin 453 lira para cezası kesildi.
 05 Mayıs 2019 22:39
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Kaput açık halde trafiğe çıkan taksiciye para cezası

Atatürk Havalimanı yolunda taksiyle kaputu açık bir şekilde ilerleyerek sürücüleri hayrete düşüren taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan taksiciye bin 453 lira para cezası kesildi. Sürücünün kaza yaptıktan sonra servise gitmek için Zeytinburnu'dan kilometrelerce yolu bu şekilde geldiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolunda bir sürücü, kaputu açık olan taksi ile trafikte seyretmişti. Sürücüleri hayrete düşüren sürücü, trafiğin güvenliğini tehlikeye atmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 34 TAU 36 plakalı taksiyi tespit etti.

Para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu

Sürücü S.Ö.'yü de tespit eden polis ona, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 2 lira, "Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak" maddesinden 108 lira, "Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike oluşturacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" maddesinden 235 lira ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 453 lira idari para cezası kesildi.

Kaza yaptığı için servise gidiyormuş

Ayrıca şahsın sürücü belgesi, sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi. Sürücü ardından "Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesinden işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezine teslim edildi. Sürücünün kaza yaptığı ve servis gitmek için Zeytiburnu'ndan kilometrelerce yolu bu şekilde geldiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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