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Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Ankara'nın manevi merkezi Hacı Bayram Veli Camisi'nin yanı sıra Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ramazanının coşkusunu yaşadı
 05 Mayıs 2019 22:43
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Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Başkentte, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı için Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ramazanının coşkusunu yaşadı.

Ankara'nın manevi merkezi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne gelen kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua ederken, Anadolu'nun önde gelen mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini de ziyaret etti.

Teravih namazı kılmak için camiye gelen Osman Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sene Rabbim'in mağfiretine ve bereketine daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Her ramazanda ilk teravih için Hacı Bayram Camisi'ne geliyorum. Yol güzel olunca yoldaş da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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