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Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 93 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kore gazisi Mevlüt Ötemen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
 05 Mayıs 2019 22:53
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Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 93 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kore gazisi Mevlüt Ötemen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çay'da oturan Kore gazisi Mevlüt Ötemen, özel bir hastanede mide ameliyatı oldu. Tedavisi süren Mevlüt Ötemen, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mevlüt Ötemen için bugün öğle vakti Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar ve gazinin ailesi katıldı. Çay Müftüsü Adem Yıldız'ın kıldırdığı namazın ardından Kore gazisi Mevlüt Ötemen'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cedit Mahallesi Muhtarı Hüsnü Güngör, Kore gazisi Mevlüt Ötemen'in 5 çocuk ve 18 torun sahibi olduğunu belirterek, "Mahallemizin gazi babası son gününe kadar kendi işini, kendi karşılayan bir adamdı. Bilinci yerindeydi. O günleri bize anlatırdı. Evvelsi gün Afyonkarahisar'da özel bir hastanede mide ameliyatı oldu. Ameliyat başarılı geçti. Dün gece yattığı serviste kalp krizi geçirerek vefat etti. Başımız sağ olsun. Tüm bayramlarda tören alanına gider, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunur, İstiklal Marşı'mızı söylerdi. Ata'mızı çok severdi. Mekanı cennet olsun" dedi.
DHA
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