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6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

 06 Mayıs 2019 00:09
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6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Haftası dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek açılışa katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Rusya Demiryolları AŞ ve Azerbaycan Demiryolları AŞ arasındaki "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Transit, İhracat ve İthalat Sevkiyatlarının Geliştirilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın imza törenine katılacak.

(Ankara/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara / 19.15)

2- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze)

3- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Hakkari'de, darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(Hakkari/09.00)

- Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik 24 sanıklı dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Kahramanmaraş/09.00)
Anadolu Ajansı
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