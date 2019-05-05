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Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ta şehit olan piyade sözleşmeli erler Ali Çeker ve Ercan Can'ın cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
 05 Mayıs 2019 23:28
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Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ta şehit olan piyade sözleşmeli erler Ali Çeker ve Ercan Can'ın cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Çeker ve Can'ın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı. Şehitlerin cenazeleri, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi, buradan da toprağa verilmek üzere uçakla memleketleri Hatay'a gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve silah arkadaşları katıldı.

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada piyade sözleşmeli erler Çeker ve Can ağır yaralanmış, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit düşmüşlerdi.

Anadolu Ajansı
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