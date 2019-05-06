Ankara'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı
|06 Mayıs 2019 01:24
|Yazdır
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı için Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, ramazanının coşkusunu yaşadı.
Ankara'nın manevi merkezi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne gelen kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua ederken, Anadolu'nun önde gelen mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini de ziyaret etti.
Teravih namazı kılmak için camiye gelen Osman Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sene Rabbim'in mağfiretine ve bereketine daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Her ramazanda ilk teravih için Hacı Bayram Camisi'ne geliyorum. Yol güzel olunca yoldaş da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
05 Mayıs 2019 23:28
|Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
05 Mayıs 2019 22:53
|Nikotin bandı orucu bozar mı?
05 Mayıs 2019 22:48
|Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı
05 Mayıs 2019 22:43
|Gören şaşkına dönüyor! 'Hiç beklemediğim bir tat'
05 Mayıs 2019 22:23
|Test yapılmadı, ikiz bebeklerini düşürdü
05 Mayıs 2019 22:18
|Şehit polisin adı mescitte yaşayacak
05 Mayıs 2019 21:48
|Kör eden katarakt ameliyatları için 570 bin liralık dava
05 Mayıs 2019 21:28
|Çorum'da davulcular sahurda mehter marşı çalacak
05 Mayıs 2019 21:23
|Başkan yardımcısı top oynarken kolunu kırdı
05 Mayıs 2019 21:13