1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

Ramazan ayının ilk sahuruna davulun yanında klarnet sesiyle uyanana Elazığlılar, halay çekip çiftetelli oynadı.
 06 Mayıs 2019 03:32
Yazdır
İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

Ramazan ayının ilk sahuruna davulun yanında klarnet sesiyle uyanana Elazığlılar, halay çekip çiftetelli oynadı.

Elazığ'da her yıl olduğu gibi bu yılda gelenek bozulmadı. Vatandaşlar, ilk sahurlarına davulun yanında çalınan klarnet sesi ile uyandı. Davul ve klarnet sesini duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, halay çekip çiftetelli oynadı. Davulcu Ali Kaya maniler dizerken bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla videoya çekti.

Mübarek ayın herkese hayırlı olmasını dileyen davulcu Ali Kaya, "Günleriniz güzel olsun. Vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah çocuğumuzun geleceğimi güzel etsin. Nice mutlu ramazanlarınızı çocuklarınızla görün. 30 gün boyunca çalacağız ve vatandaşları uyandıracağız. Ben bu mahallede büyüdüm. 25 senedir ramazan davulunu çalıyorum. Komşularla oynayarak Ramazan'ı kutlayacağız"dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2019 00:09		 'YSK'nin verdiği karar, beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır'
05 Mayıs 2019 23:52
Arınç: Gelişmelere bakılırsa yeni parti kuracaklar
05 Mayıs 2019 20:33		 Belediye Başkanı: Benden bilgi içeren etkinlikler isteyin
05 Mayıs 2019 20:18
Ertuğrul Özkök: Siyaset ciddiyetini kaybetti
05 Mayıs 2019 18:51		 'Kim taş üzerine taş koyarsa onun yanında oluruz'
05 Mayıs 2019 18:35
Fatih Altaylı'dan 'Soylu' iddiası
05 Mayıs 2019 18:24		 Fahrettin Altun'dan 'ramazan' paylaşımı
05 Mayıs 2019 18:16
Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti
05 Mayıs 2019 17:43		 Ak Parti'li Yavuz: Tüm iddialarımız nettir
05 Mayıs 2019 17:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:32 - İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar01:24 - Ankara'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı00:09 - 6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?00:01 - Ramazan birlikte güzel23:52 - 'YSK'nin verdiği karar, beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır'23:28 - Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı22:58 - Denizli'de trafik kazaları: 14 yaralı22:57 - Prof. Dr. Bakır: Oruçla metobolizma dinlenir22:53 - Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
22:48 - Nikotin bandı orucu bozar mı?22:43 - Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı22:39 - Kaput açık halde trafiğe çıkan taksiciye para cezası22:34 - Başkent pembe renge büründü22:28 - Marmara'da tarlalar sarıya büründü22:23 - Gören şaşkına dönüyor! 'Hiç beklemediğim bir tat'22:18 - Test yapılmadı, ikiz bebeklerini düşürdü22:14 - Kırıkkale'de çocuklar havan mermisi buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ramazan birlikte güzel
Ankara'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı
İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına bayan diyen yazar 1
Büyük Konuşmak 1
isviçre çakısı 1
Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği 2
hakan muhafız 4
şu an çalan şarkı 4
yazılarına belirsiz bir tarihe kadar ara veren yazar 2
samsung galaxy s6 edge 1
sinema 1
jet imam 2
SON İLANLAR
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam