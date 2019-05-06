Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
Türkiye'nin önemli tarihçilerinden Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mısıroğlu'nun cenaze namazı yarın ikindi namazından sonra Çamlıca Camii'nde kılınacak
|06 Mayıs 2019 06:15
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Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında vefat etti.
Mısıroğlu'nun cenaze namazı yarın ikindi namazından sonra Çamlıca Camii'nde kılınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, için başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için paylaştığı mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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