1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte S-400 paniğinin nedeni

Rusya'dan S-400 alan Türkiye, yaptırımlardan F-35 projesinden çıkarılmaya kadar birçok şantaj ile karşı karşıya. Peki ABD ve diğer Batılı ülkeler neden panikte. S-400'ün menzili 600 km'ye ulaşıyor. 2 sistem İzmir ve Hatay'a yerleştirildiği anda Ege ve Akdeniz adeta 'Türk gölü' olacak. Akdeniz'de hava sahasının kontrolünün Türkiye'ye geçmesi, enerji savaşındaki tüm planları alt üst edecek. Ege'de askeri statüde olmayan adalara dahi karakol kuran Atina'nın işgal planları suya düşecek. Yunanistan'dan kalkan tüm uçaklar anında tespit edilebilecek
 06 Mayıs 2019 06:45
Yazdır
İşte S-400 paniğinin nedeni

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı iki adet S-400 sisteminden biri haziran sonu-temmuz başı Ankara'ya geliyor. Opsiyon olan ikinci sistem için hazır alım, ortak üretim ve teknoloji transferi seçenekleri konuşuluyor. Türkiye, S-400 alımı sonrası başta ABD olmak üzere batılı müttefiklerinin aşırı tepkileriyle karşılaştı. Amerika, 1974 Kıbrıs çıkarmasından sonra ilk kez silah ambargosuyla tehdit ediyor. Oysa başta Yunanistan olmak üzere Rus sistemlerini kullanan diğer ülkelere aynı tepki verilmemişti. Yeni Şafak, S-400 alımına neden bu kadar tepki gösterildiğini masaya yatırdı. İşte o korkunun 3 başlıkta özetlenebilecek nedenleri...

Ege ve Akdeniz'de kontrol tamamen Türkiye'ye geçiyor

S-400'lerin Türkiye'de çalışmaya başlaması, son dönemde oldu-bitti girişimlerine sahne olan Ege ve Akdeniz konusunda hesapları bozacak. S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi, düşman hava hedeflerini 600 kilometre uzaklıktan tespit ediyor ve 400 kilometreye kadar da vurabiliyor. İzmir'e ve Hatay'a yerleştirilecek iki adet S-400 sistemi ile Ege ve Doğu Akdeniz adeta 'Türk gölü' haline geliyor. Sistem İzmir'e konulduğunda, gayri askeri statüdeki adalara dahi ileri karakollar kuran Yunanistan'ın işgal planları suya düşecek. S-400 sayesinde Yunanistan'da meydanlardan kalkan tüm uçaklar kalktığı anda tespit edilebilecek ve radara girdiği andan itibaren de sistem hedefe kilitlenebilecek. Yunanistan'dan Türkiye'ye savaş uçakları ya da füzeler üzerinden tehdit algılamaları sıfırlanacak. S-400 sistemi Hatay'a kurulduğunda ise Kıbrıs da dahil Doğu Akdeniz hava sahası Türkiye'nin kontrolüne geçiyor ve doğalgaz kaynaklarının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye 'öncü ülke' oluyor. ABD'nin Ortadoğu doğal kaynaklarını transfer edeceği Akdeniz'e açılan Kürt devleti planları suya düşüyor. Ortadoğu masasında Türkiye, bu hamleyle 'oyuncu' sandalyesinden kalkıp bu bölgede kontrolünü eline alarak masada 'lider' konuma geçiyor.

Görünmezlik yok, F-35'i de vurabiliyor

ABD ve batılı ülkeleri endişeye iten diğer neden ise, S-400'lerin F-22, F-35 ve Su-57 gibi görünmez (stealth) özellikteki savaş uçaklarını görünür kılıp angaje olabilmesi. Bunun örneği geçmişte Suriye'de yaşanmıştı. 2017'de S-400'den daha düşük teknolojiye sahip Suriye S-200'leri, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait F-35 uçağında hasar bıraktı. İsrail ise 'kuş çarptı' dedi. Bu özelliğiyle S-400'ler, 15 Temmuz'u yaşamış olan Türkiye için dış kaynaklı operasyonlara karşı kalkan olarak görülüyor. Son olarak ABD'li 4 senatörün nisan ayı başında New York Times gazetesi için kaleme aldıkları ortak makalede, "S-400, Rusya'nın gökyüzünde görünmezlik teknolojisini alt etmek için şimdiye kadar tasarladığı en gelişmiş sistemdir. Bu sistem F-35 uçaklarını vurmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullanmış, tepki çeken bu sözler, "Amerika veya bir başka batılı ülke Türkiye'ye saldırı mı planlıyor ki F-35'i vurmayı amaçladığımızı düşünüyorlar?" sorularına neden olmuştu.

Sırra vakıf olursak dev proje çökebilir

S-400'ün çalıştığı Türk hava sahasında F-35'lerin uçması, batılı 'müttefikler' için aynı zamanda büyük bir ticari endişe yarattı. Başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin korkusu, bu tabloda F-35 savaş uçaklarının S-400 karşısındaki zafiyetlerinin ortaya çıkarılması. Böyle bir sonuç ise ciddi para harcanan

F-35 projesi için büyük bir yıkım anlamına geliyor. F-35 uçağını uçuracak Türk pilotlar, S-400'e karşı eğitim yaptıklarında uçağın sistem karşısındaki zafiyetini ortaya çıkarırsa, bu durum batılı ülkelerin F-35 almaktan vazgeçmeleri, dolayısıyla Amerika'nın dünya silah pazarında liderliğini kaybetmesine neden olacak.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar
06 Mayıs 2019 03:32		 6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2019 00:09
'YSK'nin verdiği karar, beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır'
05 Mayıs 2019 23:52		 Arınç: Gelişmelere bakılırsa yeni parti kuracaklar
05 Mayıs 2019 20:33
Belediye Başkanı: Benden bilgi içeren etkinlikler isteyin
05 Mayıs 2019 20:18		 Ertuğrul Özkök: Siyaset ciddiyetini kaybetti
05 Mayıs 2019 18:51
'Kim taş üzerine taş koyarsa onun yanında oluruz'
05 Mayıs 2019 18:35		 Fatih Altaylı'dan 'Soylu' iddiası
05 Mayıs 2019 18:24
Fahrettin Altun'dan 'ramazan' paylaşımı
05 Mayıs 2019 18:16		 Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti
05 Mayıs 2019 17:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar
Ramazan birlikte güzel
Ankara'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı
İşte S-400 paniğinin nedeni
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Ramazan'da israfa dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etiketlere bakmadan alışveriş yapmak 1
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 1
elinde telefonla uyumak 1
talimatla çalışan editörler 3
yazılarına belirsiz bir tarihe kadar ara veren yazar 2
Simurganka 1
vatandaş seçim yenilensin istiyor 4
samsung galaxy s6 edge 1
üreten yazar 1
hakan muhafız 4
SON İLANLAR
TÜBİTAK 27 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Eski Hükümlü 33 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Engelli 19 İşçi Alacak
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam