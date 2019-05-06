1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazan'da israfa dikkat

Uzmanlar, Ramazan ayı boyunca gıda alışverişlerinde israfa düşülmemesi konusunda uyardı. Alışverişte israftan kaçınılması sayesinde Ramazan'da artan gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlanacağına dikkat çekiliyor. Doyulabilecek kadar yemek hazırlamak da israfa karşı alınabilecek bir diğer önemli tedbir
 06 Mayıs 2019 07:10
Yazdır
Ramazan'da israfa dikkat

İslam alemi Ramazan ayına başlamanın heyecanını yaşarken, ay boyunca yapılacak gıda alışverişlerinde tutulan oruçların ruhuna uygun hareket edilmesi konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor. Ramazan'da artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofraları kurarken doyabilecek kadar yemek hazırlamaya, ihtiyaç kadar ekmek veya pide almaya dikkat edilmesi öncelikli israfa karşı tedbirleri arasında yer alıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığını bildirdi. Alınan tüm önlemlere rağmen yılda milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze-meyvenin israf edildiğini belirten Palandöken, Ramazan'da ve özellikle iftar sofralarında mümkün olduğunca israftan kaçınması çağrısı yaptı.

TEDBİRLİ OLMAK DİNİ GÖREV

Palandöken, israfa karşı gereken duyarlılığa ilişkin şunları ifade etti: "Mübarek Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye, ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz-talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız."

İSRAF OLMAZSA FİYAT DÜŞER

Öte yandan israf edilen gıdalarla yüz binlerce aç insanın doyabileceğini vurgulayan Palandöken, "Yardımın ve paylaşmanın yolunun yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri doğru tüketmek olduğunu da unutmamalıyız. Fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan kaçınırsak, talep azalacağı için fiyatlar da düşer" dedi.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
06 Mayıs 2019 06:15		 Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
06 Mayıs 2019 05:35
Ankara'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı
06 Mayıs 2019 01:24		 Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
05 Mayıs 2019 23:28
Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
05 Mayıs 2019 22:53		 Nikotin bandı orucu bozar mı?
05 Mayıs 2019 22:48
Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı
05 Mayıs 2019 22:43		 Gören şaşkına dönüyor! 'Hiç beklemediğim bir tat'
05 Mayıs 2019 22:23
Test yapılmadı, ikiz bebeklerini düşürdü
05 Mayıs 2019 22:18		 Şehit polisin adı mescitte yaşayacak
05 Mayıs 2019 21:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
6 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar
Ramazan birlikte güzel
Ankara'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı
İşte S-400 paniğinin nedeni
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Ramazan'da israfa dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oltan karakullukçu 2
eczane 1
evde oturmayı sevmeyen insan 2
çok isabet olmuş 1
kpss giriş ücretinin oturum başına 75 tl olması 2
Yağlı güreş 4
talimatla çalışan editörler 3
Süslenme süren 4 dakikayı geçiyorsa,çirkinsin 4
büyük çamlıca camisi 2
n'apim tabiatım böyle 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK 27 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Eski Hükümlü 33 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Engelli 19 İşçi Alacak
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam