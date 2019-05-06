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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara, Ege ve Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 06 Mayıs 2019 06:30
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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ağrı hariç), Osmaniye, K.Maraş, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önmeli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara, Ege ve Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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