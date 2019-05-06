Ayder'de dönüşüm otopark ile başlıyor

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, kentsel dönüşüm için harekete geçiliyor.

Yaylayla ilgili tartışmaları sona erdirecek proje kapsamında, ilk etapta bin 800 araçlık otopark yapımı için kazma vuruluyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı "İlk adım otoparkla atılıyor. Ayder'de ciddi bir otopark sorunu var. Bu sorun, özellikle yaz ayları ve bayramlarda çekilmez hal alıyor. Bisiklet ve motosikletleri de kattığımızda, yaklaşık bin 800 araçlık bir otopark projesi hazırlandı. Tabiatla uyumlu, otoparkın adeta hiç görünmediği ve doğanın hiç bozulmadığı, son derece çevreci bir otopark projesi ortaya çıktı. En geç bir ay içerisinde ihaleye çıkarılacak" dedi. TOKİ öncülüğünde beş bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı üç aşamalı projeyle, altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak. Yaylada, dikey yerine en fazla iki katlı yatay yapılar inşa edilecek.