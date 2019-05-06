Dolar 6 TL'ye dayandı: 5,99 TL
Dolar kuru, geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen 5.95 üzerinde sınırlı dalgalanmanın ardından haftaya Trump'ın Çin'e getirdiği ek gümrük vergilerinin şokuyla başladı. Dolar/TL gece 5.9950 üzerine çıktı
|06 Mayıs 2019 08:30
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