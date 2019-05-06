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Dolar 6 TL'ye dayandı: 5,99 TL

Dolar kuru, geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen 5.95 üzerinde sınırlı dalgalanmanın ardından haftaya Trump'ın Çin'e getirdiği ek gümrük vergilerinin şokuyla başladı. Dolar/TL gece 5.9950 üzerine çıktı
 06 Mayıs 2019 08:30
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Dolar 6 TL'ye dayandı: 5,99 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,99505,9960
Avro6,71406,7150
Sterlin7,84607,8850
ANKARA
ABD Doları5,96006,0100
Avro6,66506,7250
Sterlin7,74607,9100
Anadolu Ajansı
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