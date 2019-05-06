'Tacizci öldü babam hapiste ben bunalımdayım'
|06 Mayıs 2019 08:45
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Beylikdüzü'de 2 ay önce yaşanan olayda, özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan 19 yaşındaki öğrenci S.Y, iş çıkışı eve gitmek üzere minibüse bindi. Yolculuk sırasında Şinasi B. (57) adlı kişinin tacizine uğrayan genç kız, minibüsten indikten sonra da tacizcinin peşinde olduğunu fark etti. Ailesine durumu bildirince baba Yılmaz Y. tacizciyi darp etti. Hastanelik olan Şinasi B., geçen hafta yaşamını yitirdi. Yılmaz Y. ise tutuklandı. Tacize uğrayan S.Y. yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
S.Y. "O adam beni minibüste taciz etti. Bana dokundu, rahatsız oldum yer değiştirdim. Yanıma tekrar gelince korktum minibüsten indim. Markete girdim, oraya geldi. 'Git yanımdan' dedim. 'Gitmeyeceğim' deyip beni takip etmeye devam etti. Babamı arayıp, çaktırmadan onun yanına gittim. Babamı görünce adam gitsin diye yüksek sesle 'Baba' diye koşup sarıldım. Babam 'Kimsin sen' falan dedi. Adam 'Ablam burada onun yanına geldim' dedi. Biz hiç tanımıyorduk. Adamla babam tartışma yaşadı, adam iş merkezinin içine kaçtı. Orada yakalayıp tartışmaya devam ettiler. Etraftaki insanlar adama vurmaya başladı. Benim babam öldürmek istemedi. Adam bayılınca ambulansı arayan babamdı, adamla beraber hastaneye giden de benim amcamdı. Taciz olayından dolayı psikolojik bunalımdaydım. Babam da hapse atılınca iyice bunalıma girdim" dedi.
YUNUS EMRE KAVAK
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