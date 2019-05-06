1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tacizci öldü babam hapiste ben bunalımdayım'

İstanbul'da kendisini taciz eden kişi, babası tarafından darp edildikten sonra ölen 19 yaşındaki S.Y., "Babam öldürmek istemedi. Babam hapse atılınca iyice bunalıma girdim" dedi
 06 Mayıs 2019 08:45
Yazdır
'Tacizci öldü babam hapiste ben bunalımdayım'

Beylikdüzü'de 2 ay önce yaşanan olayda, özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan 19 yaşındaki öğrenci S.Y, iş çıkışı eve gitmek üzere minibüse bindi. Yolculuk sırasında Şinasi B. (57) adlı kişinin tacizine uğrayan genç kız, minibüsten indikten sonra da tacizcinin peşinde olduğunu fark etti. Ailesine durumu bildirince baba Yılmaz Y. tacizciyi darp etti. Hastanelik olan Şinasi B., geçen hafta yaşamını yitirdi. Yılmaz Y. ise tutuklandı. Tacize uğrayan S.Y. yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

S.Y. "O adam beni minibüste taciz etti. Bana dokundu, rahatsız oldum yer değiştirdim. Yanıma tekrar gelince korktum minibüsten indim. Markete girdim, oraya geldi. 'Git yanımdan' dedim. 'Gitmeyeceğim' deyip beni takip etmeye devam etti. Babamı arayıp, çaktırmadan onun yanına gittim. Babamı görünce adam gitsin diye yüksek sesle 'Baba' diye koşup sarıldım. Babam 'Kimsin sen' falan dedi. Adam 'Ablam burada onun yanına geldim' dedi. Biz hiç tanımıyorduk. Adamla babam tartışma yaşadı, adam iş merkezinin içine kaçtı. Orada yakalayıp tartışmaya devam ettiler. Etraftaki insanlar adama vurmaya başladı. Benim babam öldürmek istemedi. Adam bayılınca ambulansı arayan babamdı, adamla beraber hastaneye giden de benim amcamdı. Taciz olayından dolayı psikolojik bunalımdaydım. Babam da hapse atılınca iyice bunalıma girdim" dedi.

YUNUS EMRE KAVAK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kara yollarında durum
06 Mayıs 2019 08:41		 Ramazan'da israfa dikkat
06 Mayıs 2019 07:10
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
06 Mayıs 2019 06:30		 Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
06 Mayıs 2019 06:15
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
06 Mayıs 2019 05:35		 Ankara'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı
06 Mayıs 2019 01:24
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
05 Mayıs 2019 23:28		 Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
05 Mayıs 2019 22:53
Nikotin bandı orucu bozar mı?
05 Mayıs 2019 22:48		 Başkentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı
05 Mayıs 2019 22:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
İstanbul'da düğüm çözülüyor
İşte S-400 paniğinin nedeni
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
Ankara'da Hatimle Teravih, Mukabele, İtikaf, İftar verilecek Camiler
AK Parti'den 758 belediyeye yeni yol haritası
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
Ramazan ucuzlukla geldi
'Tacizci öldü babam hapiste ben bunalımdayım'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuşmayı sevmeyen insan 5
etiketlere bakmadan alışveriş yapmak 1
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 2
Süslenme süren 4 dakikayı geçiyorsa,çirkinsin 4
ideal kilo 1
görünmek 1
zümrüd-ü anka kuşu 2
Venezuela 2
Cahil kelimeler 1
Yürüyen Merdivende yürümek 3
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam