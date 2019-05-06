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Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dilediğini kabul etmeyecek yüzlerini çevirdi
 06 Mayıs 2019 09:16
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Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, Dün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit yüzbaşı Özdemir, Hendek olayları sırasında, PKK'nın saldırı düzenlediği noktaların gerisine sızarak, özellikle Silopi'de PKK terörünün sona erdirilmesinde önemli katkıları olmuştu.

Şehit yüzbaşı Özdemir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çubuk'taki saldırı sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ancak, şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığını dileğini yüzlerini çevirerek kabul etmedi


Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
Memurlar.Net
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