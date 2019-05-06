Kadir Mısıroğlu için başsağlığı dilekleri
|06 Mayıs 2019 09:18
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Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Mısırlıoğlu'nun cenazesi bugün İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak.
86 yaşında vefat eden Kadir Mısıroğlu, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Son olarak özel bir hastanede tedavi gören Mısıroğlu'nun gece durumu ağırlaştı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
1960'lı yıllarda yazılar yazmaya başlayan Mısıroğlu, bir yayın evi kurdu. İlerleyen yıllarda da çeşitli dergiler çıkardı, vakıf başkanlığı yaptı.
Kadir Mısıroğlu evli ve üç çocuk babasiydı.İŞTE YAYIMLANAN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ:
Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğluna Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 5 Mayıs 2019
"Değerli tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mübarek Ramazan ayına adım attığımız bu saatlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."Binali Yıldırım İletişim Ofisi (@BA_Yildirim) 5 Mayıs 2019
Üstad Kadir Mısıroğlu bu akşam dar-ı bekaya irtihal eyledi. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin ve sevenlerini başı sağolsun. Ve bizleri onun gibi son nefesine kadar İslam davası şuuruyla mücehhez kılsın.mustafa armagan (@mustafarmagan) 5 Mayıs 2019
Tarihe ve ilme adanmış bir hayat...Nilhan Osmanoğlu (@NilhanOsmanoglu) 6 Mayıs 2019
Kadir Mısıroğlu dar-ı bekaya irtihal eyledi.
Mekanı cennet olsun... pic.twitter.com/DmQkxaPvJI
Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 5 Mayıs 2019
Türkiye'nin gayri resmi tarihini belgeleriyle ortaya çıkaran, Fetullah Gülen grubunun ihanetlerini ilk defa (1995 yılında) deşifre eden ve FETÖ tarafından hakkında defalarca dava açılan ülkemizin en önemli tarihçi yazarlarından Kadir Mısıroğlu Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun.. pic.twitter.com/w98HA2Nmo4KENAN KIRAN (@kenan_kiran) 5 Mayıs 2019
Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 5 Mayıs 2019
Eğip bükmeden, takiye yapmadan, cesurca yazan ve konuşan bir adamdı.Uğur Işılak (@ugur_isilak) 5 Mayıs 2019
Üstad Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.
Bütün iftiralara,yusuf kaplan (@yenisafakwriter) 5 Mayıs 2019
hakaretlere rağmen
hakikati haykırmaktan çekinmeyen
Kadir Mısıroğlu, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
*
Cenazesi,
Pazartesi İkindi Namazına müteakip
Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak...
*
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Dar-ı bekaya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Ibrahim Kalin (@ikalin1) 5 Mayıs 2019
İnandığını söylemekten hiç çekinmeyen, hep dimdik duran Üstad Kadir Mısıroğlu da Hakka kavuştu.Adem Özköse (@ademozkose) 5 Mayıs 2019
Rabbim merhametiyle muamele etsin. pic.twitter.com/DPbx5UIHrB
Kınayıcıların kınamasından korkmayan bir Kılıçarslan münevver daha bütün şerefi ve vakarıyla hizmetini tamamlayıp irtihal etti. Allah Kadir Mısıroğlu'nun hizmetlerini kabul etsin, hem ceddine hem nesline sadaka-i cariye sayıp kabul buyursun. Allah Rahmet eylesin.Erem Şentürk (@EremSenturk) 5 Mayıs 2019
Kadir Mısıroğlunun, 1995 yılında FETÖ elebaşı Gülen hakkında yaptığı tespit: "Bir müddet sonra herkes onu telin edecek.. Allah davasına ihanet ediyor. Fetullah Gülen çıldırmış." pic.twitter.com/dQYlR2uREKEHA Kültür & Tarih (@eha_kultur) 5 Mayıs 2019
Üstad Kadir Mısıroğlu'ndanHasret YILDIRIM (@yildirimhasret) 4 Mayıs 2019
HAYAT FELSEFESİ...#Üstad #KadirMısıroğlu 🌹 pic.twitter.com/CZS0BRag2O
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