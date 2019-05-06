Kadir Mısıroğlu için başsağlığı dilekleri

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Mısırlıoğlu'nun cenazesi bugün İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak.

86 yaşında vefat eden Kadir Mısıroğlu, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Son olarak özel bir hastanede tedavi gören Mısıroğlu'nun gece durumu ağırlaştı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

1960'lı yıllarda yazılar yazmaya başlayan Mısıroğlu, bir yayın evi kurdu. İlerleyen yıllarda da çeşitli dergiler çıkardı, vakıf başkanlığı yaptı.

Kadir Mısıroğlu evli ve üç çocuk babasiydı.

Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğluna Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 5 Mayıs 2019

"Değerli tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mübarek Ramazan ayına adım attığımız bu saatlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." Binali Yıldırım İletişim Ofisi (@BA_Yildirim) 5 Mayıs 2019

Üstad Kadir Mısıroğlu bu akşam dar-ı bekaya irtihal eyledi. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin ve sevenlerini başı sağolsun. Ve bizleri onun gibi son nefesine kadar İslam davası şuuruyla mücehhez kılsın. mustafa armagan (@mustafarmagan) 5 Mayıs 2019

Tarihe ve ilme adanmış bir hayat...

Kadir Mısıroğlu dar-ı bekaya irtihal eyledi.

Mekanı cennet olsun... pic.twitter.com/DmQkxaPvJI Nilhan Osmanoğlu (@NilhanOsmanoglu) 6 Mayıs 2019

Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 5 Mayıs 2019

Türkiye'nin gayri resmi tarihini belgeleriyle ortaya çıkaran, Fetullah Gülen grubunun ihanetlerini ilk defa (1995 yılında) deşifre eden ve FETÖ tarafından hakkında defalarca dava açılan ülkemizin en önemli tarihçi yazarlarından Kadir Mısıroğlu Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun.. pic.twitter.com/w98HA2Nmo4 KENAN KIRAN (@kenan_kiran) 5 Mayıs 2019

Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 5 Mayıs 2019

Eğip bükmeden, takiye yapmadan, cesurca yazan ve konuşan bir adamdı.



Üstad Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Uğur Işılak (@ugur_isilak) 5 Mayıs 2019

Bütün iftiralara,

hakaretlere rağmen

hakikati haykırmaktan çekinmeyen

Kadir Mısıroğlu, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

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Cenazesi,

Pazartesi İkindi Namazına müteakip

Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak...

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Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. yusuf kaplan (@yenisafakwriter) 5 Mayıs 2019

Dar-ı bekaya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ibrahim Kalin (@ikalin1) 5 Mayıs 2019

İnandığını söylemekten hiç çekinmeyen, hep dimdik duran Üstad Kadir Mısıroğlu da Hakka kavuştu.

Rabbim merhametiyle muamele etsin. pic.twitter.com/DPbx5UIHrB Adem Özköse (@ademozkose) 5 Mayıs 2019

Kınayıcıların kınamasından korkmayan bir Kılıçarslan münevver daha bütün şerefi ve vakarıyla hizmetini tamamlayıp irtihal etti. Allah Kadir Mısıroğlu'nun hizmetlerini kabul etsin, hem ceddine hem nesline sadaka-i cariye sayıp kabul buyursun. Allah Rahmet eylesin. Erem Şentürk (@EremSenturk) 5 Mayıs 2019