Dananın kuyruğu 'sandık başkanları' itirazında kopacak
Habertürk yazarı Nagehan Alçı: Dananın kuyruğu, YSK'nın 'Sandık başkanları kamu görevlisi değil' başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak
|06 Mayıs 2019 09:37
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi halinde 14 Temmuz Pazar günü sandık başına gidileceğini yazdı. Kurul'un İstanbul'a yönelik itirazları bugün sonuçlandıramayacağını aktaran Alçı, "Dananın kuyruğu, YSK'nın 'Sandık başkanları kamu görevlisi değil' başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak" ifadesini kullandı.
Habertürk yazarı Alçı, '14 Temmuz İstanbul tekrar seçimlerine mi gidiyoruz?' başlığıyla yayımlanan yazısında Yüksek Seçim Kurulu'nun, AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz sürecine değindi
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