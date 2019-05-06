1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dananın kuyruğu 'sandık başkanları' itirazında kopacak

Habertürk yazarı Nagehan Alçı: Dananın kuyruğu, YSK'nın 'Sandık başkanları kamu görevlisi değil' başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak
 06 Mayıs 2019 09:37
Yazdır
Dananın kuyruğu 'sandık başkanları' itirazında kopacak

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi halinde 14 Temmuz Pazar günü sandık başına gidileceğini yazdı. Kurul'un İstanbul'a yönelik itirazları bugün sonuçlandıramayacağını aktaran Alçı, "Dananın kuyruğu, YSK'nın 'Sandık başkanları kamu görevlisi değil' başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Alçı, '14 Temmuz İstanbul tekrar seçimlerine mi gidiyoruz?' başlığıyla yayımlanan yazısında Yüksek Seçim Kurulu'nun, AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz sürecine değindi

Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gül'den açıklama... Kılıçdaroğlu ile gizlice görüştü mü?
06 Mayıs 2019 11:12		 'Toplumsal cinsiyet eşitliğinden rahatsız olanlar, neden kız çocuklarını okutuyor?'
06 Mayıs 2019 11:06
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı
06 Mayıs 2019 09:43		 İstanbul'un yeni 'cruise limanı' için hedef 2021
06 Mayıs 2019 09:24
Kadir Mısıroğlu için başsağlığı dilekleri
06 Mayıs 2019 09:18		 Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
06 Mayıs 2019 09:16
İstanbul'da düğüm çözülüyor
06 Mayıs 2019 08:00		 AK Parti'den 758 belediyeye yeni yol haritası
06 Mayıs 2019 07:30
İşte S-400 paniğinin nedeni
06 Mayıs 2019 06:45		 İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar
06 Mayıs 2019 03:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:27 - Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü11:17 - Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle11:15 - Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit11:12 - Gül'den açıklama... Kılıçdaroğlu ile gizlice görüştü mü?11:08 - İstinafın donanma davası kararlarına Yargıtay nezdinde itiraz11:08 - Suçlulara 'yapay zeka' ürünü olan JADU ile tespit edilecek11:06 - 'Toplumsal cinsiyet eşitliğinden rahatsız olanlar, neden kız çocuklarını okutuyor?'10:51 - Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü10:38 - YÖK, yabancı öğrenci kısıtlamasını kaldırdı10:33 - Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
10:25 - Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası kararına onama10:14 - Kurum içi akademik yükselmelerde norm kadro çıkmazı !10:09 - MEB, öğretmen yetiştirme ve geliştirme için taşra teşkilatı kuruyor10:02 - Gram altın 247 lira seviyelerinde10:02 - Borsa, haftaya düşüşle başladı09:59 - Irak kuzeyine hava harekatı09:54 - Banknotta bir sıfırı unutmuşlar!09:51 - Dolar 6 TL'ye dayandı: 5,99 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
İşte S-400 paniğinin nedeni
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
Dananın kuyruğu 'sandık başkanları' itirazında kopacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eczane 1
elinde telefonla uyumak 5
Game of Thrones 2
yazın gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız 4
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 2
takla atmak 2
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
doların 6 lira olması 1
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 1
Büyük Konuşmak 1
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam