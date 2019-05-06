Irak kuzeyine hava harekatı
Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
|06 Mayıs 2019 09:59
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