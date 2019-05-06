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MEB, öğretmen yetiştirme ve geliştirme için taşra teşkilatı kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve geliştirmenin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için illerde taşra teşkilatı kuracak
 06 Mayıs 2019 10:09
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MEB, öğretmen yetiştirme ve geliştirme için taşra teşkilatı kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmen yetiştirme ve geliştirmenin daha etkin yürütülebilmesi için illerde taşra teşkilatı kurulacak.

AA muhabirinin MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamdaki çalışmaların etkin ve ivedilikle sürdürülmesi amacıyla öğretmen yetiştirme taşra teşkilatının kurulması ihtiyacı doğdu. Genel Müdürlük tarafından taşra teşkilatı yönetmelik taslağı hazırlandı.

Buna göre, yeni kurulacak taşra teşkilatı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün izdüşümü niteliğindeki özelliklere sahip olacak.

Taşra teşkilatı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin merkezi talimatla, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapacak.

Bu sırada, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait iş ve işlemler de yine taşra teşkilatında yürütülecek.

- Öğretmenler Günü etkinlikleri

Bakanlık, yeni düzenlemeyle 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda da taşra teşkilatına yetki vermeye hazırlanıyor.

Taşra teşkilatında ayrıca öğretmenlerin ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütülecek.

Yeni düzenlemeyle, üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinde okuyan uygulama öğrencileriyle ilgili mevzuatta belirtilen çalışmalar da taşra teşkilatında yapılacak.
Anadolu Ajansı
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