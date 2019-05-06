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Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek

Kimlik, ehliyet ve pasaport için 61 güne kadar uzayan randevu sürelerine son verildi. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.
 06 Mayıs 2019 10:33
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Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl nisanda başlatılan ve kimlik, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinin tek yerden yapılması anlamında kullanılan "3'ü bir yerde" uygulaması kapsamında, bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan 2018'den itibaren kimlik, sürücü belgesi ve pasaportta "3'ü bir yerde" uygulaması hayata geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler bu tarihten itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

Böylece kimlik, sürücü belgesi ve pasaport tek bir yerden, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.

"3'ü bir yerde" uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.

2016'dan bu yana kadar basılan yeni çipli kimlik kartı sayısı ise 39 milyon 343 bin 355 oldu.

- Nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısı artırıldı

Uygulama ilk başladığı günlerde vatandaşların yoğun talepleri, randevularda aksamalara neden oldu. Yoğun talepten dolayı büyük şehirlerde, 61 güne kadar uzayan sürelere randevu verilebildi.

İçişleri Bakanlığı randevu sürelerinin uzaması sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesini ve personel sayısını artırdı.

Nüfus müdürlüklerinin kapasitesinin artırılmasıyla randevular yakın tarihlere verilmeye başlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dahil olmak üzere işlemler için randevu süresi bir güne düşürüldü. Böylece yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak isteyenler, başvuru yaptığı güne randevu alabiliyor. Kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor. Ayrıca 65 yaş önceliğiyle yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor.

- Acil durumlarda randevusuz kota sayısı 4 katına çıkarıldı

Acil durumlar sebebiyle randevu almak isteyenlere, nüfus müdürlüklerinde verilen randevusuz kota sayısı dört kat artırıldı.

"ALO 199 Mobil Uygulama" üzerinden, "https://randevu.nvi.gov.tr" adresinden ve "ALO 199 İletişim Hattı"ndan Türkiye'nin her yerindeki il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınabiliyor.

- Günlük ortalama 80 bin başvuru geliyor

Nüfus müdürlükleri, mevsimsel ve dönemsel farklılıklarla üç belge tipinde günlük ortalama 80 bin başvuru alıyor.

En yüksek başvuru yeni randevu sisteminin devreye girmesinden sonra 172 bin başvuruyla kayıtlara geçti.

Uygulama ilk başladığı zamanlarda belgeler başvuru sahiplerine, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 10 günde teslim edilirken şu anda İstanbul ve Ankara'da başvuru tarihinden itibaren ortalama 2, İzmir'de ise ortalama 3 gün içerisinde vatandaşa ulaştırılıyor.

Memurlar.Net
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