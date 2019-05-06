Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K, aynı evde kaldığı, eşi Aydın K'nin (34) birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye (18) ile tartıştı.
|06 Mayıs 2019 10:51
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