İstinafın donanma davası kararlarına Yargıtay nezdinde itiraz

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına duruşmalara katılan avukat Halit Çokan, Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 44 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 8 sanık hakkındaki beraat kararının Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmasına ilişkin, Yargıtay'a itirazda bulunduklarını bildirdi.

Kocaeli'de, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 44 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 8 sanık hakkındaki beraat kararı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına duruşmalara katılan avukat Halit Çokan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın dosyayı inceleyip en doğru ve en isabetli kararı vereceğine inandıkları söyledi.

Çokan, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili Kocaeli'de de Gölcük Donanma Komutanlığında bir kalkışmanın söz konusu olduğunu, bununla ilgili Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde darbeye teşebbüs eden sanıkların yargılandığını hatırlattı.

Yargılama neticesinde 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, 44 sanık hakkında mahkumiyet, 9 sanık hakkında da beraat kararı verildiğini aktararak, 1 sanığın dosyasının ayrılarak istinafta görüşülmeye devam edileceğini, 2 sanığın dosyasının da Ankara'ya gönderildiğini belirtti.

- "Yargıtay da bu itirazları inceleyip en isabetli kararı verecektir"

Çokan, bu karara karşı hem katılan taraf hem sanık tarafı hem de cumhuriyet savcısının istinafa başvurduğunu aktararak, "Sakarya 2. Ceza Dairesi de bu istinaf incelemelerini tamamladı. İncelemede mahkeme, sanıkların istinaf taleplerini reddederek, yerel mahkemenin kararını onamış oldu. Sadece 1 sanıkla ilgili dosyayı ayırma kararı vererek, onun hukuki durumunu yeniden değerlendirme ihtiyacı hissettiğini görüyoruz. Biz de bu karara karşı bize tebliğ edildiği tarihten itibaren hemen Yargıtay'a başvurarak, istinaf mahkemesinde ileri sürdüğümüz düşüncelerimizi, görüşlerimizi, yani cezalandırılması gerektiğini düşündüğümüz veya yerel mahkemenin eksik ceza tayin ettiğini düşündüğümüz sanıklarla ilgili itirazlarımızı yaptık." diye konuştu.

Beraat eden sanıkların cezalandırılmasına yönelik itirazda bulunduklarını dile getiren Çokan, "Bazı sanıkların suç vasfının doğru tespit ve tayin edilmediğini düşünüyoruz. Yine bazı sanıklarla ilgili verilen cezaların eksik olduğunu düşünerek, müracaatımızı gerçekleştirdik. Sanıkların ve cumhuriyet savcısının da itirazları olacaktır. Artık top Yargıtay'da. Yargıtay da bu itirazları inceleyip, kanaatimce en doğru, en isabetli kararı verecektir." değerlendirmesini yaptı.

- "Donanma davası darbecilerle mahrem abilerin ilişkilerini ortaya koyuyor"

Çokan, darbe girişimi davalarının niteliği gereği detaylı araştırma gerektirdiğini, içinde son derece kozmik bir örgütlenmenin bulunduğu sanık profiliyle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu davaların çok ayrıntılı bir şekilde irdelenip, sonuca bağlanması hem vicdanları tatmin etmesi açısından yerinde olacaktır hem de bu tip girişimlerin önüne geçilmesi açısından da önleyici yönü olacaktır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına dönük özel bir strateji geliştirip, "militanlarını" buraya yerleştirmeye çalıştığını gelişen olaylar çerçevesinde gördüklerini ve tespit ettiklerini anlatan Çokan, şöyle devam etti:

"Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasını diğer darbe girişimi davalarından ayıran en önemli hususlardan biri, mahrem imamlarla darbeyi deruhte eden askerler arasındaki ilişkinin doğrudan ve açık bir şekilde tespit edildiği, kanıtlandığı bir dava olmasıdır. Türkiye'de iki dava bu şekildedir. Birincisi Akıncı Üssü davası. Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz gecesi mahrem imamlar, başta Adil Öksüz olmak üzere darbeyi deruhte eden askerlerle birlikteydiler. Aynı şekilde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada da mahrem imamlarla darbeyi gerçekleştiren teröristler arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu hem mahkemenin kararı ortaya koymuş hem de gelişen somut olaylar bunu teyit etmektedir. Bu davada 6 mahrem imam ceza aldı. Firari olanlar da var. Mahrem imamlar ile darbeci rütbeli askerler arasındaki ilişkiyi ortaya koyması bakımından bu dava dikkati çekici bir davadır."

Çokan, hem amiraller Hayrettin İmren ve Gürel Kaynak'ın FETÖ'nün mahrem imamlarla ilişkilerinin olduğuna dair itiraflarda bulunduklarını, hem de dosyada bulunan HTS ve PTS kayıtları ile diğer sanıkların itiraflarının mahrem imamlarla darbeci askerler arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu davadan ayrılan 35 sanığın yargılanmasına devam edildiğini, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebinin olduğunu aktaran Çokan, esasa ilişkin görüşlerini mahkemeye sunduklarını, en doğru, en isabetli, vicdanları tatmin edecek kararın verileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.