'Toplumsal cinsiyet eşitliğinden rahatsız olanlar, neden kız çocuklarını okutuyor?'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu Başkanı Hülya Nergis, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinden rahatsız olanlar, neden kendi kız çocuklarını okutuyor veya iş hayatına girmesi için çaba harcıyor? Kadının çalışıyor ve eğitimli olması aileye zarar vermez. Meclis'te 104 kadın milletvekili var ve çoğu anne hiç kimse de ailesini ihmal etmiyor." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili de olan Nergis, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleyi içeren bir metin olduğunu, bu metnin Avrupa Konseyi tarafından hazırlandığını ve Türkiye'nin, bu sözleşmeye ilk imza atan ülke olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzalayarak çok önemli bir adım attığını belirten Nergis, "Hedefimiz, hiçbir kadının ve insanın şiddete maruz kalmamasıdır. Şiddete maruz kalmış kadınlarımıza, psikolojik destek, maddi yardım başta olmak üzere her türlü yardımı yapıyoruz. Attığımız adımlar aileyi zayıflatmaya yönelik olamaz. Aileye zarar vermek ve ortadan kaldırmak gibi bir söylemimiz, eylemimiz hiçbir zaman olmamıştır." diye konuştu.

- "Bize haksız eleştiriler yapılıyor"

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile olarak bazı spekülasyonların yapıldığına ve hükümete bu yönde haksız eleştirilerde bulunulduğuna işaret eden Nergis, şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesi'nde geçen 'toplumsal cinsiyet eşitliği' kavramının aileye zarar verdiğiyle alakalı söylemler var ancak ben buna katılmıyorum.

AK Parti olarak yaptığımız bütün yasal düzenlemeler aileyi ve kadını korumaya yöneliktir. Bu kavramı farklı yerlere çekmek doğru değil. Biz ne LGBT'lerden ne de aile dışı başka yaşantılardan bahsediyoruz. Aileyi ortadan kaldırmaya dönük bir düzenleme ve hedefimiz olamaz. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında başka şeyler aramayı ben maksatlı ve yanlış buluyorum. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinden rahatsız olanlar, neden kendi kız çocuklarını okutuyor veya iş hayatına girmesi için çaba harcıyor? Kadının çalışıyor ve eğitimli olması aileye zarar vermez. Meclis'te 104 kadın milletvekili var ve çoğu anne hiç kimse de ailesini ihmal etmiyor."

Hülya Nergis, kadına karşı şiddetin ortadan kalkması için çok büyük çaba içerisinde olduklarını, Türkiye genelinde 132 konuk evi açtıklarını ve 2018'de bu konuk evlerinde yaklaşık 3 bin 600 kadının barındığını söyledi. Şiddete maruz kalan kadınların çocuklarına yönelik kreşlerin de açıldığını ifade eden Nergis, "Türkiye genelinde 76 ilde Şiddeti Önleme Merkezi kurulmuştur. Bakanlıklarımız ve bağlı birimlerimiz eşgüdüm halinde çalışıyor. Kamu personeline eğitim veriliyor. Bu eğitimlerimiz periyodik olarak devam ediyor." diye konuştu.

Nergis, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Komitesi'nin (GREVIO) sözleşmeye imza atan ülkelerde atılan adımları değerlendirdiğini, Türkiye'de ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün sözleşme uyarınca atılan adımları takip ettiğini ifade etti.

GREVIO'nun Türkiye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede yasal düzenlemelere ilişkin bir eksiklik bulunmadığını ancak buna karşı uygulamada bazı aksaklıkların olduğu yönünde tespitler yaptığını kaydeden Nergis, şöyle konuştu:

"Daha çok toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam sağlanamadığını ve bunun da kadına şiddete neden olduğu eleştirisi yapılıyor. Ayrıca şiddet mağduru olan kişilerin ilgili kurumlara başvurduklarında kanunu uygulayan ve yükümlülüklerini yerine getiren sorumlu kişilerin muameleleri noktasında da eksiklikler olduğu, bunların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiği konusunda bize tavsiyeleri var. GREVIO'nun tespit ettiği sorunların bir anda ortadan kalkması çok zor. Kadına karşı şiddet sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok yerinde olan bir sorun. Bu sorunun tamamen ortadan kalkması bir süreç istiyor. Kanuni düzenlemelerle ilgili eksiğimiz yok ama uygulayıcılarla alakalı bazı aksaklıklar var. Bunlar da zamanla aşılacaktır."

- Şiddet gören kadın beyanının esas alınması

Sadece kadının beyanın esas alınmasına ilişkin kamuoyunda yapılan eleştirilere cevap veren Nergis, komisyon olarak sahadaki aksaklıkları tespit etmek amacıyla ilgili kişi ve kurumları dinledikten sonra bir rapor hazırlayacaklarını belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini anlatan Nergis, "Eşinden şiddet gören bir kadın nasıl delil getirsin? Bu olayı delillendirmek çok zor. Bir insanın 'şiddet gördüm' demesi kolay değil ancak bir suistimal söz konusu mu? Onu bilmiyoruz. Rapor tamamlanınca göreceğiz. Biz toplumsal hassasiyetleri de gözeten bir partiyiz. Bu konudaki eleştiriler bize geliyor. Bu yöndeki itirazlar elbette değerlendirilecektir." dedi.

Nergis, erken yaşta evlendiği için eşleri cezaevinde olan kadınların durumuna da değinerek, İstanbul Sözleşmesi'nin hedeflerinden birisinin de erken yaşta evlilikleri ortadan kaldırmak olduğunu anımsattı. Anadolu'nun birçok yerinde erken evliliklerin yaşandığını belirten Nergis, "Şu an cezaevinde olan evlenmiş çoluk çocuğa karışmış aile babaları var. Erken yaşta evlilik mağduru olan aile babalarının cezaevinden çıkarılmasına yönelik biz bir düzenleme yapmak istedik ama muhalefet bunu çok farklı bir mecraya çekti. Biz de önergeyi çekmek durumunda kaldık. Bu konuda önümüzdeki süreçte eğer Meclis'teki diğer partilerle anlaşma sağlanırsa bir kanuni düzenleme düşünülebilir." ifadelerini kullandı.