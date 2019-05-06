Gül'den açıklama... Kılıçdaroğlu ile gizlice görüştü mü?
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün kaleme aldığı iddiaları yalanladı.
|06 Mayıs 2019 11:12
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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kalamış'ta özel yatta bir kişiyle görüştüğü iddiasını devam ettirdi. Övür, bugünkü yazısında "İşte o gizli ismi şimdi açıklıyorum" diyerek CHP liderinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğünü öne sürdü. Ö
Gül de bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirtti.
Gül'ün basın ofisinden yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür'ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamu oyunun bilgisine."
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