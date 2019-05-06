1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü

Antalya'da palet üretim fabrikasında kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.
 06 Mayıs 2019 11:27
Yazdır
Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü

Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi'ndeki palet üretim fabrikasında çalışan Emrullah Alptekin (17), odunları biçimlendiren iş makinesine kolunu kaptırdı.

Aynı iş yerinde çalışan akrabaları ve mesai arkadaşlarının makineden kurtardığı Alptekin, kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Alptekin'in akrabaları, cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü.

Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
06 Mayıs 2019 11:15		 Suçlulara 'yapay zeka' ürünü olan JADU ile tespit edilecek
06 Mayıs 2019 11:08
Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
06 Mayıs 2019 09:50		 Erzurum'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
06 Mayıs 2019 09:01
Ağrı'da nehre düşen çocuk hayatını kaybetti
05 Mayıs 2019 21:18		 Hakkari'de iki kuzen gölette boğuldu
05 Mayıs 2019 21:03
Sıfır motor aldı, plakayı taktıramadan çaldırdı
05 Mayıs 2019 20:38		 Trenin önüne atlayan kadını son anda kurtardı
05 Mayıs 2019 20:23
Temizlik aracının altında kalan çocuk öldü
05 Mayıs 2019 20:00		 Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 2'si turist 6 yaralı
05 Mayıs 2019 18:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:27 - Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü11:17 - Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle11:15 - Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit11:12 - Gül'den açıklama... Kılıçdaroğlu ile gizlice görüştü mü?11:08 - İstinafın donanma davası kararlarına Yargıtay nezdinde itiraz11:08 - Suçlulara 'yapay zeka' ürünü olan JADU ile tespit edilecek11:06 - 'Toplumsal cinsiyet eşitliğinden rahatsız olanlar, neden kız çocuklarını okutuyor?'10:51 - Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü10:38 - YÖK, yabancı öğrenci kısıtlamasını kaldırdı10:33 - Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
10:25 - Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası kararına onama10:14 - Kurum içi akademik yükselmelerde norm kadro çıkmazı !10:09 - MEB, öğretmen yetiştirme ve geliştirme için taşra teşkilatı kuruyor10:02 - Gram altın 247 lira seviyelerinde10:02 - Borsa, haftaya düşüşle başladı09:59 - Irak kuzeyine hava harekatı09:54 - Banknotta bir sıfırı unutmuşlar!09:51 - Dolar 6 TL'ye dayandı: 5,99 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
İşte S-400 paniğinin nedeni
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
Dananın kuyruğu 'sandık başkanları' itirazında kopacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde oturmayı sevmeyen insan 2
bülent yıldırım 1
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 1
ideal kilo 1
Gubaz 4
aynı isim ve soyisme sahip kişiler için ayrı başlık açılması 1
talimatla çalışan editörler 2
ayrımcılık 2
pıslı 1
ötv 1
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam