2019 KPSS puanları hangi alımlarda kullanılacak?
|06 Mayıs 2019 11:44
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2019 KPSS sınavına kimler girmeli?
KPSS her yıl yapılmaktadır. Ancak tek yıllarda (2019, 2021, 2023 gibi) yapılan KPSS sadece lisans (4 yıllık) düzeyinde yapılmaktadır. Dolaysıyla önlisans veya lise mezunları 2019 KPSS'ye giremeyecektir.
Başvuru için lisanstan ( 4 yıllıktan) mezun durumda olmak gerekmiyor. Sadece öğretmenliğe başvuracakların lisans öğrenimlerinin son sınıfında olmaları şart koşulmaktadır.
A Grubu ve POMEM düşünenler için
KPSS puanları 2 yıl geçerlidir. 2019 puanı, 2021 yılındaki KPSS yapılana kadar geçerli olacak. Başvuru kılavuzuna göre mezuniyet ile ilgili olarak aşağıdaki kişiler KPSS'ye başvurabilirler:
- Mezun durumda olanlar; lisans (4 yıllık) mezunu durumunda olan adaylar 2019 KPSS'ye başvurabilirler.
- Puanın geçerli olduğu 2 yıl içinde mezun olabilecek olanlar; 2019 KPSS puanı 2021 yılındaki KPSS'ye kadar geçerli. Bu durumda, başvuruların son günü mezun durumda olmayıp, 2 yıl içinde lisans mezunu olabilecek olanlar da 2019 KPSS'ye başvurabilir.
Örneğin, şuan son sınıfta olan öğrenciler KPSS'ye başvurabilirler. 3. Sınıfta olan öğrenciler de 2019 KPSS'ye başvurabilirler. Çünkü 3. sınıf öğrencileri mezun olduklarında 2019 KPSS puanının geçerliliği hala devam ediyor olacak. Bu adaylar mezun olduktan sonra puanlarını kullanabilirler.
KPSS-A grubu kamu kurumlarının uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı gibi kadrolarını ifade etmektedir. Bu bölümlere genel olarak Hukuk, İİBF, SBF mezunları ile az sayıda da olsa mühendislik mezunları alınmaktadır.
Öğretmen adayları için
Öğretmen atamaları için kullanılan P10 ve P121 puanlarının geçerlilik süresi de 2018 yılında yapılan yeni düzenlemeyle 2 yıla çıkarılmıştır. Dolaysıyla, lisans mezunları veya geçerlilik süresi olan 2 yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlar 2019 KPSS'ye başvurabilirler.
Örneğin, lisans son sınıfta olup da ocak yarı dönemi sonunda mezun olacak olanlar 2019 KPSS'ye girebilirler. Olası bir şubat ataması durumunda bu puanlarını kullanabilirler.
Adaylar 2018 sınav puanlarını yükseltmek için 2019 KPSS'ye girebilir mi?
Evet, 2018 KPSS A grubu veya öğretmenlik sınav puanlarını yükseltmek isteyen adaylar da, 2019 KPSS'ye girebilir. Sınava girilmesi halinde, hangi yılın puanı yüksekse o yılın sınav puanı esas alınmaktadır.
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