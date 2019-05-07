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2019 \ 2019 KPSS A Grubu ve ÖABT Sınavı

2019 KPSS puanıyla, B grubu alıma başvuru yapılabilecek mi?

2019 KPSS sadece A grubu, Pomem ve öğretmenlik alımlarına başvuru yapılabilecektir. 2019 KPSS puanlarıyla, B grubu memur alımlarına ise başvurulamayacaktır.
 07 Mayıs 2019 11:08
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2019 KPSS puanıyla, B grubu alıma başvuru yapılabilecek mi?

2019 KPSS tek yıl sınavı olduğu için öncelikle şunu belirtelim ki bu sınav ile hesaplanan P3 puanı B grubu bir puan değildir ve tercihlerde kullanılamaz. 2019 puanı aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

- A Grubu alımlar; uzmanlık, müfettişlik, kaymakamlık gibi mesleklere yönelik alımlardır. KPSS'de kurumun belirlediği puan düzeyinden en yüksek KPSS puanı alanlar kurum sınavına katılırlar ve sonrasında göreve atanırlar.

- Öğretmen alımları; MEB bünyesindeki öğretmen kadrolarına P10 ve P121 puanlarıyla yapılan alımlardır.

- POMEM alımları; POMEM alımlarında da 2019 KPSS puanları kullanılabilecektir.

Bir de hukuki olarak yanlış olmakla birlikte SYDV'lere personel alımında 2019 yılı KPSS puanları da kullanılmaktadır.

2019 P3 puanı ile tercih yapılamaz

P3 puanı hem tek hem de çift yıllarda hesaplanmaktadır. Bu durum adayların ve kurumların kafasını karıştırmaktadır.

Tek yıl P3 puanı, sadece A grubu alımlar ve POMEM'e başvuruları için kullanılmaktadır.

Çift yıl P3 puanı ise B grubu alımlarında da kullanılabilmektedir.

2019 yılı ile tek yıl P3 puanı hesaplanacağı için, bu puanla B grubu alımlara başvuru yapılmayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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