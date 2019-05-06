Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
|06 Mayıs 2019 12:15
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Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında yüzde 1,69 artan ve yıllık bazda yüzde 19.50 seviyesine gerileyen enflasyon verilerinin ardından aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korudu.
Bu dönemde enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da, yıllık enflasyon baz etkileriyle geriledi. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü. Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükselişte
şehirlerarası karayolu yolcu taşıma hizmetleri belirleyici oldu.
Temel mal grubu enflasyonu TL'deki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşladı. Enerji fiyatları Nisan'da yüzde 1 arttı, bu gelişmede döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı olarak aylık bazda yüzde 2.35 artış gösteren akaryakıt fiyatları etkili oldu; bu dönemde, eşel mobil uygulamasının devreye girmesi akaryakıt fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı.
Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Nisan ayında 2.09 puan artarak yüzde 31.86 oldu; bu yükselişte, yıllık enflasyonu yüzde 45.69'a ulaşan işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu.
Taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyonun yüzde 73.66'ya ulaşması dikkat çekti; bu dönemde, patates (yüzde 23.17) ve beyaz et fiyatları (yüzde 10.84) yüksek oranda artarken, kırmızı et fiyatlarında Mart ayında görülen artış eğilimi önemli ölçüde hızlandı,
Nisan'da tütün ürünleri fiyatları yüzde 7.45 arttı, böylelikle tütün ürünlerindeki nispi ÖTV oranının Ocak ayında yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltilmesinin ilk yansımaları görüldü; fiyat ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs ayında devam etmesi beklenmekte.
Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi."
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