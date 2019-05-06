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Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan'da diş fırçalama ile ilgili fetva verdi.
 06 Mayıs 2019 12:19
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Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu, oruçluyken diş fırçalanacaksa, macun kullanılmamasının uygun olacağını söyledi.

İŞTE DİYANET'İN İLGİLİ AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Ramazan'da diş fırçalamayla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetava'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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