Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası
Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan'da diş fırçalama ile ilgili fetva verdi.
|06 Mayıs 2019 12:19
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Din İşleri Yüksek Kurulu, oruçluyken diş fırçalanacaksa, macun kullanılmamasının uygun olacağını söyledi.
İŞTE DİYANET'İN İLGİLİ AÇIKLAMASI
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Ramazan'da diş fırçalamayla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla
da oruç bozulmaz (el-Fetava'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun
veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate
alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken
fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.
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