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Şili'deki okul Türkçe öğretmeni arıyor

Şili'de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan okul Türkçe öğretmeni arıyor. Duvarları ay yıldız ile süslü olan okulun müdürü Javier Vega, "Öğrencilerimizin azami seviyede Türkçe öğrenmesini, Türkiye tarihini ve Türk kültürünü bilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi
 06 Mayıs 2019 12:28
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Şili'deki okul Türkçe öğretmeni arıyor

Şili'de Türkiye'den 16 bin 346 kilometre uzaklıkta Mustafa Kemal Atatürk isimli okulda Türkiye sevgisi aşılanıyor. Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları olan okulun müdürü Javier Vega, göğsünde Türk bayrağı taşıyan öğrencilerinin Türkçe öğretmeni olmamasından yakınıyor. Kendi çabalarıyla Atatürk Müzesi kuran Müdür Vega, Türk kültürünün Şili'de tanınmasını hedefliyor.

Türkiye tarafından yenilendi

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Santiago'yu ziyaret ettiği sırada yenilenmesi için talimat verdiği okulda 2018 yılında pek çok düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler sayesinde başkentin fakir mahallelerinden birisinde olmasına rağmen, lüks bir okul haline gelerek bölgenin gözde okullarından oldu. Okulda bulunan Atatürk Müzesi'nin kurulmasına Şili'de yaşayan Türkler de kendilerince katkı verdi.

Türk öğretmen eksiği var

Her öğrencisinin göğsünde Türk bayrağını taşıdığı, yaklaşık 300'e yakın çocuğun eğitim gördüğü okulun bazı eksikleri ise dikkat çekiyor. Bunlardan belki de en önemlisi okulda Türkçe dersinin olmaması. Okul Müdürü Vega, Türk kültürünü, tarihini, örf ve adetlerini öğrencilere ulaştıracak herhangi bir öğretmeninin ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu durumun mahiyetine dikkat çeken Vega, daha önce Türkçe dersi veren öğretmenlerinin bulunduğunu ama bir süredir Türkçe dersi verecek öğretmen talep etmelerine rağmen Türk Büyükelçiliğinin ellerinde öğretmen olmadığı için destek veremediğini anlattı.

3 yıldır Türkçe öğretilmiyor

Vega öğretmen eksiği için, "Okulumuzun Türk Büyükelçiliğiyle olan ilişkisinden çok memnunuz. Öğrencilerimize yardım edebilecek ve 3 yıl önce bıraktığımız Türkçe dil dersini yeniden öğretebilecek bir öğretmene ya da mentöre ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin en azından azami seviyede Türkçe öğrenmesini, Türkiye tarihini ve Türk kültürünü bilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Öğrenciler Türk kültürünü istiyor

Öğrencilerinin büyükelçiliğe ve Şili'de yaşayan Türklere bu okul için yaptıklarından dolayı minnettar olduklarını söyleyen Vega, "Ancak onları daha fazla yanlarında görmek istiyorlar. Yakın olmak, Türk yemekleri tatmak, Türk dans kültürünü, yaşam biçimini, Türkiye'yle ilgili çok daha fazla şey öğrenmek istiyorlar. Ama en önemlisi Türk dilinin öğretilmesinde bize eşlik edilmesi önemli" ifadelerini kullandı. Vega, kurulan Atatürk Müzesi için, "Bizim için çok önemli olan bir müzemiz var. Çünkü bu okul ismini Mustafa Kemal Atatürk'ten aldı. Öğrencilerin, ebeveynlerinin onun hikayesini, hayatını ve kim olduğunu bilmeleri önemli. Türkiye'nin cumhuriyet olmasına, halkın demokratik şekilde yaşamasına ve sadece ülkesine değil tüm insanlığa katkıda bulundu" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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