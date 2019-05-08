2019 KPSS'ye girenlerin 2018 puanları etkilenir mi?

2018 KPSS'ye kimler katılmıştı?

2018 KPSS lise, önlisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) olmak üzere üç seviyeden yapılmıştır. Bu sınav sonucunda lise mezunları P94 ile, önlisans mezunları P93 ve lisans mezunları ise P3 puanı ile tercih yapmaktadır.

2018 puanları ne zamana kadar geçerli?

KPSS puanları 2 yıl geçerlidir. 2018 KPSS puanı da aynı şekilde 2020 KPSS yapılana kadar geçerlidir. Bu süreçte adayların öğrenim düzeylerinin yükselmesi veya 2019 KPSS'ye girmeleri bile bu puanların geçerliliğini etkilemeyecektir.

2019 KPSS'ye hangi mezunlar katılabilir?

2019 KPSS sadece lisans (4 yıllık) mezunlar için yapılacaktır. Lisans adaylarının mezun olmuş olmasına gerek yoktur. Sınavın geçerlilik süresi olan 2 yıl içinde lisanstan mezun olabilecek durumda olanlar da 2019 KPSS'ye başvurabilirler.

2018 KPSS puanı olanlar 2019 sınavına da katılabilirler mi?

Tabi ki. 2018 KPSS'ye katılan herkes 2019 KPSS'ye de katılabilir.

2019 KPSS'ye katılınca 2018 puanım yanar mı?

Yanmaz. 2018 puanı yukarıda da belirttiğimiz üzere 2020 yılına kadar geçerlidir.

2019 KPSS girince 2018 puanı ile tercih yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. 2018 puanı ile 2020 KPSS'ye kadar yapılan tüm kurumsal ve merkezi alımlarda tercih yapılabilir. Yani her türlü sözleşmeli, işçi, geçici personel, kadrolu vb alımlarda 2018 puanı kullanılabilir.

Lise düzeyinden 2018 KPSS (p94) puanı olanlar için sorun oluşur mu?

Hiçbir sorun olmaz. Bu adayların hem 2018 P94 puanı hem de 2019 puanları aynı anda geçerlidir.

Önlisans düzeyinden 2018 KPSS (p94) puanı olanlar için problem olur mu?

Hayır , sorun olmaz. Bu adayların hem 2018 P93 puanı hem de 2019 puanları aynı anda geçerlidir.

Öğretmen adaylarının durumu

Öğretmenlik tercihleri için kullanılan P10 ve P121 puanlarının geçerlilik süresi 2018 yılındaki düzenlemeyle 2 yıla uzatılmıştır. Hangi yılın puanı yüksekse o yılın KPSS paunı kullanılabilmektedir.