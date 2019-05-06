5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu
|06 Mayıs 2019 13:27
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 70 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Rüzgar ve fırtınanın etkisinin çarşamba günü saat 22.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
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