Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na: Sana bir teklifim var
|06 Mayıs 2019 13:34
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Gökçek, Twitter hesabından "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" diyerek bir video paylaşmış ve Kaftancıoğlu için "Bence CHP'li değil HDP'li. Ciddi bir eylemci. Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları var. Böyle birinin bir PKK'lıya sahip çıkması doğal. Canan Kaftancıoğlu'nu anormal olarak görmüyorum. Önemli olan CHP böyle bir kişiyi nasıl il başkanı kabul ediyor, Kılıçdaroğlu buna nasıl evet diyor?" iddiasında bulunmuştu.
Gökçek'e yanıt veren Kaftancıoğlu, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye:
O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini
anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel
parsel' düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık
ki" demişti.
Söz konusu fotoğrafın Kaftancıoğlu'na ait olduğu iddiasını sürdüren Gökçek, yine Twitter hesabından açıklama yaptı.
Gökçek, "Canan Hanım sana bir teklifim var. Bana tazminat davası aç ve photoshop fotoğraf kullandığımı iddia et. Gezi fotoğrafını mahkemeden bilirkişiye göndertelim. Fotoğraf photoshop ise özür dileyeceğim. Fotoğraf gerçek ise seni Gezi davasına ilave etsinler mi? Hadi cevap ver" ifadelerini kullandı
1️CANAN HANIM, SANA BİR TEKLİFİM VAR...İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Mayıs 2019
BANA TAZMİNAT DAVASI AÇ VE FOTOSHOP FOTOĞRAF KULLANDIĞIMI İDDİA ET..
GEZİ FOTOĞRAFINI MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERTELİM..
FOTOĞRAF FOTOSHOP İSE ÖZÜR DİLECEĞİM.
FOTOĞRAF GERÇEKSE SENİ GEZİ DAVASINA İLAVE ETSİNLER Mİ?
HADİ CEVAP VER... https://t.co/K5BgRvh5Ql
Üşenmeyip Kaftancıoğlu'nun yeni fotoğraflarına baktığını söyleyen Gökçek, "Tesadüfe bak, Gezi militanı da saçlarını senin gibi soldan ayırmış. Gözleri de senin gibi kahverengi. Ne tesadüf değil mi? Hadi lütfen beni kırma. Yüklü bir tazminat davası açsaan" dedi.
2️CANAN KAFTANCIOĞLU'NUNİbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Mayıs 2019
FOTO MONTAJ DEDİĞİ FOTOĞRAF BU...
ENTERESAN OLAN KOCASI NAKİ KAFTANCIOĞLU "Yakaladım seni" DİYEREK TWİT ATMIŞ.
KENDİ CEVAP VERMİŞ "Yakaladın ihbar etme bari:)".
CANAN HANIMA BU TWİTLER SORULUNCA CEVAP ŞU, "Kocam bana şaka yapmış".
ŞAKANIZI SEVSİNLER😂 pic.twitter.com/tBkPKU4wRF
3️ÜŞENMEDİM YENİ FOTOĞRAFLARINA BAKTIM VE MUKAYESE ETTİM.İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Mayıs 2019
YA TESADÜFE BAK,
GEZİ MİLİTANI DA SAÇLARINI SENİN GİBİ SOLDAN AYIRMIŞ.😂
GÖZLERİ DE SENİN GİBİ KAHVERENGİ. NE TESADÜF DEĞİL Mİ?😂
HADİ LÜTFEN BENİ KIRMA...
YÜKLÜ BİR TAZMİNAT DAVASI AÇSANA👋👋👋 pic.twitter.com/pNhcbSduNG
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