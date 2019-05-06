Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü
Asrın Hukuk Bürosu avukatları yaptıkları açıklama ile PKK elebaşı Öcalan'la 2 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
|06 Mayıs 2019 13:38
|Yazdır
Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü açıklandı.
Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye dair ayrıntılı bilginin bugün (6 Mayıs 2019), saat 15:00'te Taksim Hill Otel'de gerçekleştirilecek basın toplantısıyla aktarılacağı kaydedildi.
27 Temmuz 2011'den sonra avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan'la son olarak 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan görüşmüştü.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
06 Mayıs 2019 15:15
|Tokat'ta memurları sevindiren haber
06 Mayıs 2019 14:55
|Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasıyla tur attı
06 Mayıs 2019 14:51
|Tarsus Belediyesi de devir aldığı borcu yayımladı
06 Mayıs 2019 14:47
|Gözler YSK'da: İstanbul seçimine yönelik itiraz görüşülüyor
06 Mayıs 2019 14:44
|'Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edecek'
06 Mayıs 2019 14:30
|Başkan Oğuz'dan Bakan Selçuk'a ziyaret
06 Mayıs 2019 14:19
|Ak Parti YSK temsilcisi: Delillerimiz sağlam seçimler yenilenecek
06 Mayıs 2019 14:07
|YSK'nın İstanbul kararı bugün çıkabilir
06 Mayıs 2019 13:58
|Arınç: Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü
06 Mayıs 2019 13:53