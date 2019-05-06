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Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü

Asrın Hukuk Bürosu avukatları yaptıkları açıklama ile PKK elebaşı Öcalan'la 2 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
 06 Mayıs 2019 13:38
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Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü açıklandı.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye dair ayrıntılı bilginin bugün (6 Mayıs 2019), saat 15:00'te Taksim Hill Otel'de gerçekleştirilecek basın toplantısıyla aktarılacağı kaydedildi.

27 Temmuz 2011'den sonra avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan'la son olarak 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan görüşmüştü.
Memurlar.Net
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