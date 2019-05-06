Yavaş: Ankara Büyükşehir'de şeffaf yönetim dönemi başladı
|06 Mayıs 2019 13:38
|Yazdır
Ankara'nın daha güzel daha yaşanabilir daha konforlu ve daha yeşil bir Başkent olması için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Yavaş, bu amaç doğrultusunda çözüm odaklı, hızlı, şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.
ANFA tarihinde bir ilk
Şeffaf Belediyeciliğin ilk örneğini ANFA Genel Müdürlüğü'nün, "Başkent'in yeşil alan bakım ve onarımının" yapılması işini tüm firmaların başvurusuna açık hale getirerek duyurduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, şu bilgileri verdi:
"Bu yıl gerçekleştirilecek olan 8 aylık dönem için Ankara'nın yeşil alan bakım ve onarım işi için birlikte çalışacağımız yol arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Bunun için ANFA'nın kuruluş tarihi olan 1991 yılından beri ilk defa gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ANFA web sitelerinde yayınladığımız duyurularımız ile 30 Nisan- 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında tüm firmaların ön başvurularını kabul ettik."
Bin 662 firmadan rekor başvuru
ANFA tarafından gerçekleştirilecek olan "Yeşil alan bakım ve onarım" çalışmaları için bin 662 firmanın başvurduğunu ifade eden Başkan Yavaş, bunu "şimdiye kadar görülmemiş rekor bir başvuru" olarak nitelendirdi.
ANFA yönetiminin başlattığı yeni uygulama sayesinde teklif verme sürecinde de tekelleşmenin önleneceğini vurgulayan Başkan Yavaş, KOBİ'lerin korunması ve teşvik edilmesi başta olmak üzere kamu yararının bundan sonra gözetileceğini söyledi.
Yerli firmaları teşvik ederek, geniş bir katılımın sağlanması için ihalenin tüm isteklilere açık hale getirildiğinin altını çizen Başkan Yavaş, "Geçmiş yıllarda her bakım bölgesi için 3 ya da 5 firma davet edilip, defalarca aynı firmalarla sözleşme imzalandığını gördük. Bizim dönemimizde bölgelere göre ortalama 40-50 istekli, bazı bölgelere ise 80'e yakın istekli başvuru dosyası alınmıştır" dedi.
Kamu yararı
Herkese açık şekilde gerçekleştirilen başvurular sonrasında iskonto oranlarının da çok daha yüksek olacağını ifade eden ANFA yetkilileri, yeni uygulamayla birlikte aynı işin kamuya çok daha ucuza mal olacağının görüldüğünü kaydettiler.
Önümüzdeki 8 aylık süreçte gerçekleştirilecek olan yeşil alanların bakım ve onarım işi tekliflerinin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında değerlendirileceğini vurgulayan yetkililer, en uygun teklifi veren 40 firma ile en kısa sürede sözleşme imzalanacağını söylediler.
Canlı yayınlanacak
Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atacak. Başkan Yavaş'ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü'nde 8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ihale canlı yayınlanacak.
Vatandaşlar ihaleyi, ANFA Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.anfa.com.tr) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi youtube adresi (www.youtube.com/ankarabbld) üzerinden canlı izleyebilecekler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
06 Mayıs 2019 15:15
|Tokat'ta memurları sevindiren haber
06 Mayıs 2019 14:55
|Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasıyla tur attı
06 Mayıs 2019 14:51
|Tarsus Belediyesi de devir aldığı borcu yayımladı
06 Mayıs 2019 14:47
|Gözler YSK'da: İstanbul seçimine yönelik itiraz görüşülüyor
06 Mayıs 2019 14:44
|'Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edecek'
06 Mayıs 2019 14:30
|Başkan Oğuz'dan Bakan Selçuk'a ziyaret
06 Mayıs 2019 14:19
|Ak Parti YSK temsilcisi: Delillerimiz sağlam seçimler yenilenecek
06 Mayıs 2019 14:07
|YSK'nın İstanbul kararı bugün çıkabilir
06 Mayıs 2019 13:58
|Arınç: Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü
06 Mayıs 2019 13:53