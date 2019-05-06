Teröristlerin saldırısında ölen öğrencinin sınıfında hüzünlü dersbaşı
|06 Mayıs 2019 13:50
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kuzeniyle hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Diyar Bilen'in sınıfında ders hüzünlü başladı.
Silopi Cumhuriyet Ortaokulu 7/N sınıfında eğitim gören Diyar Bilen'in arkadaşları, olayın üzüntüsünü yaşıyor. Diyar'ın oturduğu sıraya Türk bayrağı, çiçek ve duygularını içeren notlar bırakan arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Notlara "Seni hiç unutmayacağız, iyi kalpli arkadaşımız melek oldu gitti, sınıfın en iyi kalpli öğrencisi, ruhun şad olsun; seni hiç unutmayacağız, seni çok seviyoru, kimse yerini dolduramaz çünkü sen inanılmaz biriydin, mekanın cennet olsun.' yazan öğrenciler ayrıca sınıf tahtasına da duygularını aktardılar.
- "Onu çok özlüyorum"
Diyar'ı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Pınar Pulat, "Çok iyi arkadaştık, sürekli espri yapan biriydi. Çok temiz kalpli biriydi. Onu çok özlüyorum." şeklinde konuştu.
Hacer Altuntaş ise iyi kalpli arkadaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok güzel espriler yapardı. Keşke onun yerine ben olsaydım. Mekanı cennet olsun." dedi.
Sınıftaki öğrencileri teselli eden rehber öğretmen Gülhan Çevik de öğrencisini kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını vurgulayarak, "Mübarek günde bu acıya sebep olanları lanetliyorum. Her zaman takip ettiğim bir öğrencimdi. Çok çalışkan ve çok iyi bir çocuktu." diye konuştu.
- Olay
Dün bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıkan 73 D 2001 plakalı minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu sürücü Servet ve kuzeni Diyar Bilen yaşamını yitirmişti.
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