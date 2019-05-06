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YSK'nın İstanbul kararı bugün çıkabilir

AHaber'e konuşan Özel, "Karar bugün çıkabilir, yarına da kalabilir, bir sonraki güne de kalabilir ama arzumuz kararın bir an önce çıkması. Bugün çıkmazsa yarın çıkar ama çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" dedi
 06 Mayıs 2019 13:58
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YSK'nın İstanbul kararı bugün çıkabilir

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe sunduklarını söyledi.

AHaber'e konuşan Özel, "Karar bugün çıkabilir, yarına da kalabilir, bir sonraki güne de kalabilir ama arzumuz kararın bir an önce çıkması. Bugün çıkmazsa yarın çıkar ama çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

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