YSK'nın İstanbul kararı bugün çıkabilir
AHaber'e konuşan Özel, "Karar bugün çıkabilir, yarına da kalabilir, bir sonraki güne de kalabilir ama arzumuz kararın bir an önce çıkması. Bugün çıkmazsa yarın çıkar ama çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" dedi
|06 Mayıs 2019 13:58
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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe sunduklarını söyledi.
AHaber'e konuşan Özel, "Karar bugün çıkabilir, yarına da kalabilir, bir sonraki güne de kalabilir ama arzumuz kararın bir an önce çıkması. Bugün çıkmazsa yarın çıkar ama çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.
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