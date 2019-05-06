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Şehit Er Ercan Can, memleketi Hatay'da toprağa verildi

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda şehit düşen Piyade Sözleşmesi Er Ercan Can, memleketi Hatay'da toprağa verildi
 06 Mayıs 2019 14:06
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Şehit Er Ercan Can, memleketi Hatay'da toprağa verildi

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmesi Er Ercan Can (24), Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Can'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Beş çocuklu ailenin en büyüğü olan Can'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Aktepe Mahallesi Çarşı Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Can'ın naaşı, Bademli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehit Can'ın babası Abdullah, annesi Hatice Can, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada piyade sözleşmeli erler Ali Çeker ve Ercan Can ağır yaralanmış, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit düşmüşlerdi.
Anadolu Ajansı
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