MEB'de kadroya geçen işçiler, yaz döneminde de, aylık istiyor
|06 Mayıs 2019 14:20
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Koop-İş, Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı başvuruda, bu işçilerin diğer kamu işçilerinden farklı olarak yılda 10 ay çalıştırılmalarının, kaygıya yol açtığına, iş verimlerinde de kayıplar yaşandığını bildirdi. Hak İş de "Tatil dönemlerinde de okulların temizliği, korunması, okullardaki kültürel ve sosyal etkinlikler devam etmektedir. İş sözleşmesi 2 ay askıya alınan işçilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu açıktır" denildi.
KANUN TEKLİFİ VERİLDİ
CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal da bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sundu ve 10 aylık MEB işçilerine, 2 ay daha ücretli çalışma hakkı tanınmasını istedi. Köksal teklifinde "İşçilerin 2 ay süreyle başka bir işe girme olasılığı bulunmuyor. İşin iki ay askıya alınması etik olmadığı gibi işçinin bu süre içerisindeki barınma, yeme, içme, eğitim, faturalar gibi sabit gider ve harcamaları süreklilik arz ettiğinden yıl içinde telafi edilemez mağduriyete dönüşür" dedi.
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