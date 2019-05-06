Soru önergesi: KPSS sınav ücreti neden % 25 artırıldı?
|06 Mayıs 2019 14:24
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CHP'li Şeker, "ÖSYM'nin 2018 yılı geliri 737 milyon 367 bin TL iken, gideri 623 milyon 578 bin TL oldu. ÖSYM gençlerin üniversiteye girebilme ve iş bulabilme umutlarını fahiş sınav ücretleri ile sömürerek tüccar zihniyeti ile yönetiliyor. İş bulma umuduyla sınavdan sınava giren gençlerimizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz görmezden geliniyor'' dedi.
Şeker TBMM'ye verdiği önergede de Fuat Oktay'dan şu soruların yanıtını istedi:
"-ÖSYM tarafından yapılan yüzde 25 oranındaki zammın gerekçesi nedir? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ÖSYM'ye toplam maliyeti ve bu maliyetin aday başına düşen payı ÖSYM tarafından ne kadar tahmin edilmektedir?
-Resmi enflasyon oranının dahi üzerinde ilan edilen bu zammın tekrar gözden geçirilmesi ve öğrenciler lehine zammın geri çekilmesi düşünülmekte midir? İktidar ÖSYM'nin adaylardan topladığı sınav ücretlerini bütçe açıklarını kapatmak için bir gelir kapısı olarak mı görmektedir?"ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
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