1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Karadeniz'de terör örgütüne geçit yok

Doğu Karadeniz kırsalında asker ve polis terör örgütü PKK'nın olası sızma yapacağı her noktayı kontrol altında tutuyor
 06 Mayıs 2019 14:28
Yazdır
Doğu Karadeniz'de terör örgütüne geçit yok

Doğu Karadeniz kırsalında asker ve polis terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor.

Örgütün uzun yıllardır kullandığı geçiş noktaları ile olası kullana bileceği alanları 7-24 kontrol altında tutan timler dağları boş bırakmıyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri ortak yürüttükleri Arama Tarama faaliyetleriyle Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu illerinin sınırları olan Sivas, Erzincan ve Tokat il sınırları ile kırsal alanda adeta kuş uçurtmuyor. Faaliyetlere İnsansız Hava Araçları (İHA) İz takip, ceset arama, erzak arama ve bomba arama konusunda eğitilmiş hassas burunlu köpeklerde destek veriyor.

"Yapılan operasyonlar etkisini gösterdi"

Son 4 yılda bölgede ciddi operasyona imza atan Jandarma ve Polis timleri başta örgütün bölgedeki alabaşları olmak üzere sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan bulunan 22 teröristten 15'i etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristeler arasında ikisi kırmızı' listede altısı ise 'gri' listede yer alıyordu.

"Yayla evleri kontrol altında"

Teröristlerin ilk geçiş sıralarında veya saklanma amaçlı kullandıkları yayla evleri kontrol altında tutuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması konusunda yaptığı çağrılarda halk tarafından karşılık bularak kış başında köylere dönen vatandaşlar yayla evlerini neredeyse tamamen boşaltmıştı.

Yaylalarda karların eriyip, yolların açılmaya başlamasıyla operasyonlarda yayla evlerinin çoğunlukta olduğu bölgelerde hız kazandı. Bölgede devriyeler zırhlı araçlar ile yapılırken gece görüş ve harekete duyarlı kameralar ile izleme yapılıyor.

"İstihbarat buldu, JÖPER ve JÖH'ler vurdu"

Son yıllarda bölgede yaşanan başarılı operasyonların görünmez kahramanları istihbarat timleri bölgede adeta uçan kuştan haber alarak timleri yönlendiriyor. Yapılan her başarılı operasyonun ardından elde edilen istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkarken 'görünmez kahramanlar' olarak bilinen timler olası her tehdidi önlemek için adeta kırsalda sabahlıyorlar.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'ın tutukluluğuna devam
06 Mayıs 2019 13:53		 Teröristlerin saldırısında ölen öğrencinin sınıfında hüzünlü dersbaşı
06 Mayıs 2019 13:50
Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
06 Mayıs 2019 13:48		 1496 personel OHAL'den sonra TSK'dan ihraç edildi
06 Mayıs 2019 13:44
FETÖ ortaokul öğrencileri hakkında bile bilgi toplamış
06 Mayıs 2019 13:33		 FETÖ'den aranan şahıs örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı
06 Mayıs 2019 12:51
FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası
06 Mayıs 2019 12:44		 Eski Tuğgeneral'e FETÖ'den müebbet hapis
06 Mayıs 2019 11:46
İstinafın donanma davası kararlarına Yargıtay nezdinde itiraz
06 Mayıs 2019 11:08		 Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası kararına onama
06 Mayıs 2019 10:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - 'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi15:15 - YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti15:07 - Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış15:00 - Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı14:56 - Madende hayatını kaybeden 44 kişinin yakınına atama14:55 - Tokat'ta memurları sevindiren haber14:51 - Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasıyla tur attı14:49 - Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı14:47 - Tarsus Belediyesi de devir aldığı borcu yayımladı14:44 - Gözler YSK'da: İstanbul seçimine yönelik itiraz görüşülüyor
14:39 - 13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş14:36 - Rizeli'nin odun kaydırağı14:30 - 'Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edecek'14:28 - Doğu Karadeniz'de terör örgütüne geçit yok14:24 - Soru önergesi: KPSS sınav ücreti neden % 25 artırıldı?14:22 - Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama14:20 - MEB'de kadroya geçen işçiler, yaz döneminde de, aylık istiyor14:19 - Başkan Oğuz'dan Bakan Selçuk'a ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
İşte S-400 paniğinin nedeni
Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aynı isim ve soyisme sahip kişiler için ayrı başlık açılması 1
Venezuela 2
game of thrones'taki büyük savaş 1
oltan karakullukçu 2
sözlük atışması 5
keşke yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı,ne şeriat kaldır 2
yazılarına belirsiz bir tarihe kadar ara veren yazar 1
Gubaz 7
insan beyni 2
hiç sorun değil 2
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam