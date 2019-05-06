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Rizeli'nin odun kaydırağı

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde çaylık arazisinin üzerine gölge yaparak çayın kalitesini düşüren dalları ve ağaçları temizleyen Abdullah Karaoğlu, geliştirdiği sistem ile çay arazisinde kalan odunları fazla bir insan gücü harcamadan kolaylıkla arazinin dışarısına çıkartıyor
 06 Mayıs 2019 14:36
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Rizeli'nin odun kaydırağı

Pratik zekasını konuşturarak geniş çaplı atık su borularını testere ile ikiye ayıran Karaoğlu, boruları çay arazisisin üzerine serdi. Böylelikle çay arazisi yamaçta olduğu için rahatlıkla kaydırak oluşturmuş oldu.

Oluşturduğu kaydırağın üst kısmından odunu koyan Karaoğlu böylelikle rahatlıkla odunun aşağıya inmesini sağlamış oldu. Kurduğu bu sistem ile insan gücü kullanılmadan arazinin içerisinde kalan odunları, arazinin dışarısına kolayca çıkartmış oldu.

İhlas Haber Ajansı
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