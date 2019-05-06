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13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş

Kayseri'de 13 yıl önce kayıp başvurusu yapılan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Telefon kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan şüpheli, kadını öldürdüğünü itiraf etti
 06 Mayıs 2019 14:39
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13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş

Kayseri'de 13 yıldır kayıp olarak aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2006'da, eşinden ayrı yaşayan, 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Saliha Toker ile ilgili dosya üzerinde yeniden çalışma başlattı.

Ekipler, Toker'in hastane, banka gibi hiçbir resmi kurumda kaydının olmadığını tespit eden ekipler, bu kişinin kaybolmadan önce telefonla kimlerle sık sık iletişim kurduğunu belirlemek için HTS kayıtlarını inceledi.

Toker'in, sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok kez görüştüğü emekli memur H.B. gözaltına alındı.

H.B'nin, emniyetteki ifadesinde, Saliha Toker'le gönül ilişkisi olduğunu, kendisinden hamile kaldığını iddia etmesi üzerine Erkilet Mahallesi'nde arazide boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği, cesedin üzerini kapatmadığını ve çevresine taş dizdikten sonra olay yerinden ayrıldığını anlattığı öğrenildi.

Belirtilen yerde yapılan aramada cesede ulaşılmazken zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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