1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olayda üç kişi hakkında "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle dava açtı
 06 Mayıs 2019 14:49
Yazdır
Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olayda üç kişi hakkında "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılık, Batıkent'te 16 sokak köpeğinin zehirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen'in hazırladığı iddianamede, kimlik kartlarına göre köpeklerden Tarçın, Fıstık ve Ceviz'in müşteki Buket Özgünlü'ye ait olduğu belirtildi.

Sanıklar Musa Devran, Aydın Gölge ve Levent Özcan'ın Turgut Özal Mahallesi'nde Özgünlü'ye ait olanların da arasında bulunduğu köpeklere, böcek ilacına batırılmış tavuk eti verdiği ifade edilen iddianamede, bunu yiyen köpeklerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise sakat kaldığı bildirildi.

İddianameye göre, soruşturma aşamasında alınan raporlarda, tavuk etlerinde metomil maddesi bulunduğu belirlendi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığı Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı da hazırladığı raporda, "Köpeklerin zehirlenmesinde kullanıldığı tahmin edilen metomil isimli maddenin insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi kapsamında bir sonuç doğurabileceği sonucuna varılmıştır." tespitinde bulundu.

İddianamede bu gerekçelerle üç sanığın "haksız yere sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" suçundan 4'er aydan 3'er yıla kadar, "iştirak halinde çevreyi kasten kirletmek" suçundan ise en az 5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların iki suçtan en az 5 yıl 4'er ay hapisleri talep edildi. Sanıklar hakkında ayrıca adli para cezası da istendi.

Tarçın, Fıstık ve Ceviz adlı köpeklerin sahibi Özgünlü'nün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana Barosu Barosu Başkanlığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi iddianamede "müşteki" olarak yer aldı.

Öte yandan iddianamede, öldürülen sahipsiz hayvanlara ilişkin sanıklar hakkında idari para cezası uygulanması için dosyanın ayrıldığı da ifade edildi. Bu dosyanın, idari para cezasının uygulanması için Yenimahalle Kaymakamlığına gönderildiği öğrenildi.

Sanıklar Musa Devran, Aydın Gölge ve Levent Özcan, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış
06 Mayıs 2019 15:07		 Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı
06 Mayıs 2019 15:00
13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş
06 Mayıs 2019 14:39		 Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
06 Mayıs 2019 14:22
Milli emlak eski müdürü yurt dışına kaçaken yakalandı
06 Mayıs 2019 12:22		 Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü
06 Mayıs 2019 11:27
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
06 Mayıs 2019 11:15		 Suçlulara 'yapay zeka' ürünü olan JADU ile tespit edilecek
06 Mayıs 2019 11:08
Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
06 Mayıs 2019 09:50		 Erzurum'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
06 Mayıs 2019 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - 'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi15:15 - YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti15:07 - Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış15:00 - Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı14:56 - Madende hayatını kaybeden 44 kişinin yakınına atama14:55 - Tokat'ta memurları sevindiren haber14:51 - Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasıyla tur attı14:49 - Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı14:47 - Tarsus Belediyesi de devir aldığı borcu yayımladı14:44 - Gözler YSK'da: İstanbul seçimine yönelik itiraz görüşülüyor
14:39 - 13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş14:36 - Rizeli'nin odun kaydırağı14:30 - 'Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edecek'14:28 - Doğu Karadeniz'de terör örgütüne geçit yok14:24 - Soru önergesi: KPSS sınav ücreti neden % 25 artırıldı?14:22 - Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama14:20 - MEB'de kadroya geçen işçiler, yaz döneminde de, aylık istiyor14:19 - Başkan Oğuz'dan Bakan Selçuk'a ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şehit yüzbaşının ailesi, Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini kabul etmedi
İstanbul'da düğüm çözülüyor
Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu vefat etti
Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son
Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
İşte S-400 paniğinin nedeni
Kimlik, ehliyet ve pasaportta aynı gün randevu verilecek
YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
Diyanet'ten Ramazan'da diş fırçalama fetvası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aynı isim ve soyisme sahip kişiler için ayrı başlık açılması 1
Venezuela 2
game of thrones'taki büyük savaş 1
oltan karakullukçu 2
sözlük atışması 5
keşke yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı,ne şeriat kaldır 2
yazılarına belirsiz bir tarihe kadar ara veren yazar 1
Gubaz 7
insan beyni 2
hiç sorun değil 2
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam