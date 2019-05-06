Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olayda üç kişi hakkında "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılık, Batıkent'te 16 sokak köpeğinin zehirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen'in hazırladığı iddianamede, kimlik kartlarına göre köpeklerden Tarçın, Fıstık ve Ceviz'in müşteki Buket Özgünlü'ye ait olduğu belirtildi.

Sanıklar Musa Devran, Aydın Gölge ve Levent Özcan'ın Turgut Özal Mahallesi'nde Özgünlü'ye ait olanların da arasında bulunduğu köpeklere, böcek ilacına batırılmış tavuk eti verdiği ifade edilen iddianamede, bunu yiyen köpeklerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise sakat kaldığı bildirildi.

İddianameye göre, soruşturma aşamasında alınan raporlarda, tavuk etlerinde metomil maddesi bulunduğu belirlendi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığı Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı da hazırladığı raporda, "Köpeklerin zehirlenmesinde kullanıldığı tahmin edilen metomil isimli maddenin insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi kapsamında bir sonuç doğurabileceği sonucuna varılmıştır." tespitinde bulundu.

İddianamede bu gerekçelerle üç sanığın "haksız yere sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" suçundan 4'er aydan 3'er yıla kadar, "iştirak halinde çevreyi kasten kirletmek" suçundan ise en az 5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların iki suçtan en az 5 yıl 4'er ay hapisleri talep edildi. Sanıklar hakkında ayrıca adli para cezası da istendi.

Tarçın, Fıstık ve Ceviz adlı köpeklerin sahibi Özgünlü'nün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana Barosu Barosu Başkanlığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi iddianamede "müşteki" olarak yer aldı.

Öte yandan iddianamede, öldürülen sahipsiz hayvanlara ilişkin sanıklar hakkında idari para cezası uygulanması için dosyanın ayrıldığı da ifade edildi. Bu dosyanın, idari para cezasının uygulanması için Yenimahalle Kaymakamlığına gönderildiği öğrenildi.

Sanıklar Musa Devran, Aydın Gölge ve Levent Özcan, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.