Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasıyla tur attı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı
|06 Mayıs 2019 14:51
|Yazdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdi.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1988 model 06 BJK 001 plakalı Ford Mustang marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.
"Gönül nedir bilene gönül veresim gelir" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin Ankara'nın çeşitli cadde ve sokaklarında klasik otomobilini kullandığı görüntülere yer verildi.
Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin zaman zaman diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlar da yer alıyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YSK, Ak Parti'nin 2. KHK itirazını da reddetti
06 Mayıs 2019 15:15
|Tokat'ta memurları sevindiren haber
06 Mayıs 2019 14:55
|Tarsus Belediyesi de devir aldığı borcu yayımladı
06 Mayıs 2019 14:47
|Gözler YSK'da: İstanbul seçimine yönelik itiraz görüşülüyor
06 Mayıs 2019 14:44
|'Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edecek'
06 Mayıs 2019 14:30
|Başkan Oğuz'dan Bakan Selçuk'a ziyaret
06 Mayıs 2019 14:19
|Ak Parti YSK temsilcisi: Delillerimiz sağlam seçimler yenilenecek
06 Mayıs 2019 14:07
|YSK'nın İstanbul kararı bugün çıkabilir
06 Mayıs 2019 13:58
|Arınç: Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü
06 Mayıs 2019 13:53
|Ali İhsan Yavuz: Ben öyle bir ifade kullanmadım
06 Mayıs 2019 13:41