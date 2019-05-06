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Tokat'ta memurları sevindiren haber

Tokat Belediyesinde çalışan memurların Kurban Bayramında 600 liralık ödeneği bin 100 liraya çıkarttı. Ramazan Bayramında ise 750 TL ödenek verileceği duyuruldu
 06 Mayıs 2019 14:55
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Tokat'ta memurları sevindiren haber

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Belediye içinde örgütlü yetkili sendika arasında 2019-2020 Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Tokat Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen imza töreni öncesinde konuşma yapan Başkan Eroğlu, ikinci dönem için seçildikleri 5 yılda güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

Aylık ödenen Sosyal Denge Sözleşme tutarının yıllık maliyetinin 2 milyon 577 bin 660 TL olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, bu rakamın bayramlarda ödenecek yardımlarla birlikte toplamda yıllık 3 milyon 45 bin 710 TL olacağını kaydetti.

Bir önceki Sosyal Denge Sözleşmesinde 600 TL'lik bir Kurban Bayramı ödeneğinin yüzde 83'lük bir artış ile bin 100 TL'ye çıktığını ifade eden Başkan Eroğlu, "Ayrıca bu sözleşmeye Ramazan Bayramı ödeneği konmuştur. Buna göre memur çalışanlarımıza Ramazan Bayramı öncesi 750 TL verilecektir. Memurumuzun ortalama eline geçen aylık rakam 770 TL iken; bu miktar 280 TL'lik bir artışla 1.050 TL'ye çıkmıştır" dedi.

Belediye çalışanları sosyal denge sözleşmesine yapılan zammı alkışla karşılayarak büyük bir sevinç yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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