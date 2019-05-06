Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış
|06 Mayıs 2019 15:07
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Otomobiliyle hızla giden sürücünün, polisin şehit olduğu kontrol noktasından yaklaşık 2 kilometre geride yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı belirlendi. Aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, hızla giden aracın, koşarak karşıya geçmek isteyen yayaya çarpıp, durmadan yola devam etmesi yer aldı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
1 HAFTA SONRA EMEKLİ OLACAKTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan şehit polis memuru Mevlüt Metin'in, 1 hafta sonra emekli olmaya hazırlandığı öğrenildi. Çankırı nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası şehit polis için yarın Ankara'da tören düzenleneceği, ardından memleketi Çankırı'da toprağa verileceği belirtildi.Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
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