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Trafik güvenliğine dikkat çekmek için 'sosyal medya gifleri' hazırlandı

İçişleri Bakanlığınca, Trafik Haftası dolayısıyla trafik güvenliğine dikkat çekmek için özellikle gençlerin yoğun kullandığı sosyal medya platformu Instagram'a özel gifler hazırlandı
 06 Mayıs 2019 15:29
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Trafik güvenliğine dikkat çekmek için 'sosyal medya gifleri' hazırlandı

İçişleri Bakanlığınca, Trafik Haftası dolayısıyla trafik güvenliğine dikkat çekmek için özellikle gençlerin yoğun kullandığı sosyal medya platformu Instagram'a özel gifler hazırlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla kara yollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda trafik güvenliği farkındalığı oluşturmak için yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu yılki etkinliklerde, "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olması dolayısıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla, trafikte yaya önceliğine vurgu yapılıyor.

Bakanlık özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya kanallarından etkin olarak yararlanıyor.

Bu kapsamda, Trafik Haftası için hazırlanan özel videolar, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" spotları, emniyet kemerinin kullanımının önemi gibi bilgiler Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Bakanlık bu haftaya özel, son dönemde sosyal medya kullanıcılarının "hikaye" ve "durum" paylaşırken sıklıkla kullandığı hava durumu, lokasyon, ifade gibi gifler hazırlattı.

"Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük", "Hedef Yolda Sıfır Can Kaybı" ve bu haftanın önemini anlatan gifler Instagrama yüklendi. Bu giflere WhatsApp kullanıcıları da "durumlar" kısmından ulaşabilecek.

Daha önce birçok marka çalışmalarına dikkat çekmek için bu giflerden yararlanırken, ilk defa bir devlet kurumu çalışmalarında gif kullandı.

- Bakan Soylu Instagram hikayesinde paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Instagram hikayesinde, "Trafik Haftası için sizlere gif'ler hazırladık. Gif arama çubuğuna 'Kirmizi duduk', 'Yaya Trafik Haftasi' yazarak istediğiniz Gif'i hikayelerinizde kullanabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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