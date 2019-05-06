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Şehit cenazesinde gözaltına alınan 27 kişi adliyede
Şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesi öncesinde gözaltına alınan 34 kişi'den 27'si adliyeye getirildi
|06 Mayıs 2019 15:42
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Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen tören öncesinde, hareketlerinden şüphelenilen ve provokatif eylem yapabileceği düşünülüp gözaltına alınan 34 kişi'den 27'si emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesine sevk edildi.
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