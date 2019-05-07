Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı

Bir polis memuru, 2016 yılında ihraç olduktan sonra, emeli olmak için SGK'ya başvurmuş ancak SGK emekli maaşı bağladığı halde, 5434 sayılı Kanunun 89/2 bendi gereğince, hizmetleri için birleştirilen hizmet olduğu gerekçesiyle, ikramiye ödememiştir.

Genel olarak uygulamada, hizmetler içinde, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir hizmet yani SSK'lı veya Bağ Kur'lu süreler var ise, ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Açılan davada, Ankara İdare Mahkemesi, SSK'lı hizmetler olmasa da, ihraç olan personelin varolan polislik hizmetiyle emekliliğe hak kazandığını dolaysıyla bu kişi hakkında 89/2 fıkrası değil 89/1 fıkrası uygulanması gerektiğine karar vererek SGK işlemini iptal etmiştir.

Karar, Bölge İdare Mahkemesince onaylanınca kesinleşecek ve emsal olacaktır.

İşte mahkeme kararı